Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se Türkiye nuk do të lejojë askënd të synojë sovranitetin e vendit.

"Ne nuk do të tregojmë mëshirë për ata që përpiqen të përçajnë atdheun tonë dhe të shkatërrojnë shtetin tonë", tha presidenti Erdoğan në një ceremoni për shënimin e 951-vjetorit të Fitores së Malazgirt-it.

Duke folur në ngjarjen e organizuar në provincën lindore Muş, presidenti Erdoğan tha se Türkiye nuk do të tolerojë asnjë sulm që synon lirinë e vendit.

"Ne nuk kemi dëmtuar asnjë person të pafajshëm gjatë luftës në terren dhe veprojnë me këtë ndjeshmëri", shtoi ai.

Beteja e Malazgirt-itErdoğan tha se Malazgirt-i simbolizon hapjen e portës së Anadollit për turqit, "e cila nuk do të mbyllet më kurrë".

"Ne kurrë nuk do ta harrojmë Malazgirt-in, nuk do ta lëmë kurrë të hartohet, do ta mbajmë gjithmonë të gjallë në zemrat dhe mendjet tona", tha ai.

Kontrolli turk i Anadollit filloi me Betejën e Malazgirt-it, e njohur po ashtu si Beteja e Manzikertit, më 26 gusht të vitit 1071, kur turqit selxhuk të udhëhequr nga Sulltan Alparslan mposhtën një ushtri shumë të madhe bizantine.

Fitorja përshpejtoi rënien e Perandorisë Bizantine dhe çoi në vendosjen e më shumë turqve në rajon, duke hapur rrugën si për Perandorinë Osmane ashtu edhe për Republikën e Türkiye-s moderne.

Shekuj më vonë, pushtimi i huaj çoi në Luftën e Pavarësisë së Türkiye-s në vitin 1919, në të cilën forcat turke, të udhëhequra nga Mustafa Kemal Atatürk, përfundimisht i dëbuan pushtuesit nga Anadolli.

Kah fundi i vitit 1922, të gjitha forcat e huaja ishin larguar nga territoret, të cilat një vit më vonë u bënë pjesë e Republikës së Türkiye-s.