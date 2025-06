Vuçiq: Bisedimet me Prishtinën shumë të pasuksesshme

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka thënë se mesazhi i Serbisë është se “nuk ka asgjë as nga njohja, as nga njohja reciproke, lirisht mund ta harroni këtë gjë dhe as të mos vini në Beograd me tregime të tilla pasi janë të pakuptimta”.