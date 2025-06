Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka prezantuar në një konferencë për media nga Qeveria e Kosovës, pakon e ndihmave financiare për disa kategori në mënyrë që të ndihmohen në përballje me inflacionin.

Kryeministri Kurti ka nisur prezantimin e pakos së mbështetjes për qytetarët me subvencionimin për të gjithë ata që kursejnë energjinë elektrike, nisur nga gjendja e rënduar me energjinë.

Ai tha se “për aq sa kursehet në raport me të njëjtin muaj të vitit paraprak, ne do të subvencionojmë dyfish faturën”.

Kurti tha se për pensionistët do të ndahet shuma e menjëhershme prej 100 eurove ndërsa familjeve me asistencë sociale do t’u dyfishohet shuma e asistencës për një muaj.

Për zyrtarët publik Qeveria do të ndajë shtesa prej 50 eurove duke filluar nga muaji shtator, kurse për punëtorët e ndërmarrjeve publike do të ndajë shumë të menjëhershme prej 100 eurove.

Kryeministri Kurti tha se inflacioni ka rënduar jetën e të gjithëve pa dallim mirëpo gjendja është edhe më e rëndë në sektorin privat ku 80 për qind të punëtorëve janë të punësuar.

“Do të mbështesim secilin biznes që i rritë pagat e punëtorëve duke subvencionuar 50 për qind të rritjes së pagës për punëtorë, maksimumi 100 euro për tre muajt e parë”, tha kryeministri.

Ai po ashtu bëri të ditur se përkrahjen do ta zgjerojnë edhe për studentët me nga 100 euro në muajin nëntor.

“Në muajt në vijim do të ndajmë rreth 150 milionë euro për pakon për përballjen me inflacion, ku përmes masës së subvencionimit të atyre që kursejnë energji, do të përfitojnë të gjitha familjet, rreth 300 mijë, kurse nga pagesat direkte do të përfitojnë rreth 600 mijë qytetarë”, theksoi Kurti.

Rritje të çmimeve në Kosovë ka pasur në të gjitha produktet bazë, si buka, vaji dhe mielli.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma e inflacionit në vend, në muajin korrik, ka arritur në 14.2 për qind, nga 0.9 për qind sa ka qenë në korrik të vitit 2021.

Paga mesatare bruto në Kosovë është 484 euro.