Rusia grumbulloi 158 miliardë dollarë në eksportet e energjisë në gjashtë muajt pas luftës së saj kundër Ukrainës, shumë e cila nga BE-në llogaritet se e ka fituar më shumë se gjysmën, ka thënë një qendër analitike.

Qendra për Kërkime mbi Energjinë dhe Ajrin e Pastër bëri thirrje për sanksione më efektive kundër Moskës pasi inkursioni (sulmi i befasishëm) bëri që çmimet e naftës, të gazit dhe të qymyrit të rriten.

“Rritja e çmimeve të karburanteve fosile do të thotë se të ardhurat aktuale të Rusisë janë shumë më të larta në krahasim me vitet e mëparshme, pavarësisht reduktimeve në vëllimet e eksporteve të këtij viti”, tha të martën kjo organizatë me seli në Finlandë.

Çmimet e gazit natyror janë rritur kohët e fundit në nivele rekord në Evropë, pasi Rusia ndërpret furnizimet. Çmimet e naftës së papërpunuar gjithashtu u rritën pas sulmit, megjithëse që atëherë janë tërhequr.

“Eksportet e lëndëve djegëse fosile kanë kontribuar rreth 43 miliardë euro në buxhetin federal të Rusisë që nga fillimi i inkursionit, duke ndihmuar në financimin e krimeve të luftës në Ukrainë”, tha CREA.

Shifrat kanë të bëjnë me gjashtë muajt pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt.

Gjatë kësaj periudhe, CREA vlerësoi se Bashkimi Evropian ishte importuesi kryesor i eksportuesve rusë të karburanteve fosile, me 84.6 miliardë dollarë. Kina pasoi me 34.7 miliardë dollarë dhe Türkiye me 10.6 miliardë dollarë.

Ndërsa BE-ja ka ndaluar blerjet e qymyrit rus, ajo vetëm po e ndalon në mënyrë progresive naftën ruse dhe nuk ka miratuar asnjë kufizim për importet e gazit natyror, nga i cili është shumë i varur.

Kufiri i çmimit të naftës së papërpunuar ruseCREA tha se ndalimi i BE-së për importet e qymyrit rus ka qenë efektiv. Pasi ndalimi hyri në fuqi, eksportet ruse të qymyrit ranë në nivelet më të ulëta që nga fillimi i konfliktit.

“Rusia nuk arriti të gjente blerës të tjerë për të zëvendësuar kërkesën në rënie të BE-së”, tha CREA.

Por, ai bëri thirrje për rregulla dhe zbatime më të forta në lidhje me eksportet e naftës ruse, duke i kërkuar BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar të përdorin ndikimin e tyre në transportin global.

“BE-ja duhet patjetër të ndalojë përdorimin e anijeve në pronësi evropiane dhe porteve evropiane për transportimin e naftës ruse në vendet e treta, ndërsa Mbretëria e Bashkuar duhet të ndalojë së lejuari industrinë e saj të sigurimeve të marrë pjesë në këtë tregti,” tha CREA.

Vendet e G7, ndërkohë, u zotuan të premten se do të bëjnë çmos që sa më shpejt që është e mundur të vendosin një kufi çmimi për naftën ruse, një veprim që do t’ia shkurtonte Rusisë shumë nga të ardhurat që ajo po realizon tani nga eksportet e saj të naftës.

Shtetet e Bashkuara kanë argumentuar për vendosjen e një kufiri çmimi për muaj të tërë, duke pohuar se ndalimet perëndimore ndaj produkteve të energjisë ruse po kontribuonin në rritjen e çmimeve që i ndihmuan Moskës të financonte përpjekjet e saj luftarake.