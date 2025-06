Çaputova: Sllovakia dhe Maqedonia e Veriut kanë histori të përbashkët

Duke kujtuar se Sllovakia e ka kaluar procesin e anëtarësimit në BE, Çaputova tha se do të vazhdojnë me mbështetjen e vazhdueshme të Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE.