Mattarella: E ardhmja e Shqipërisë është në Evropë

Ne e dimë që e ardhmja e Shqipërisë është në Evropë dhe pa Ballkanin Perëndimor bashkimi i kontinentit do të jetë i paplotë, nuk do të ishte i realizuar plotësisht, u shpreh Mattarella pas takimit në Tiranë me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj.