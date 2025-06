Cartier ka vendosur një ekspozitë unike në Muzeun e Artit të Dallasit (DMA), duke bashkuar mbi 400 objekte – nga arkivat e tij, si dhe të huazuara nga institucione të tjera kulturore.

Ajo që mahnit më shumë vizitorët është seksioni ‘Cartier and Islamic Art: In Search of Modernity’, i cili është i ekspozuar në DMA deri më 18 shtator 2022. Ekspozita fokusohet në ndikimin e qëndrueshëm të artit islam në shtëpinë e argjendarisë, duke shfaqur vepra të bukura të artit të bërë me gurë të çmuar (si diamante, rubin dhe bruz) dhe metale (si platini dhe ari) së bashku me artefaktet islame.

Ekspozita, thotë shtëpia, anketon “si dizajnerët e Cartier përshtatën forma dhe teknika nga arti, arkitektura dhe stolitë islame, si dhe materiale nga India, Irani dhe [çfarë grupon njoftimi për shtyp si] tokat arabe, duke i sintetizuar ato në një gjuhë stilistike të njohur, moderne, unike për Maison Cartier.

“Nuk ka pasur kurrë një ekspozitë kaq të detajuar dhe të saktë në studimin e procesit krijues” në Cartier, tha për New York Times Pierre Rainero, drejtori i imazhit, i stilit dhe i trashëgimisë së brendit.

Brendi, i themeluar në 1847, filloi shitjet në 1899, kur Louis Cartier hapi butikun e parë Cartier në Paris, që së shpejti do të pasohet nga një tjetër në Londër.

Duke shkruar për Wall Street Journal, Lee Lawrence thotë se ekspozita tregon “një histori komplekse dhe magjepsëse”, e cila fillon në fillim të shekullit të 20-të - “kur një fluks i artit islam shkaktoi një valë të re interesi në Evropë dhe Amerikë për artet nga Spanja maure dhe Egjipti deri në Iran dhe Indi Mughale".

Ajo u referohet kostumeve të “Ballets Russes” të dizajnuara nga Leon Bakst, si dhe pantallonave të haremit në veshjen e Paul Poiret, për të mos përmendur “ilustrime për tregime të tilla si ‘The Thousand and One Nights’ dhe prapavija, tekstile dhe qeramikë, duke imituar dizajne persiane, arabe dhe të tjera.”

Faqja e internetit e Cartier thotë se ekspozita na çon në një udhëtim në Paris në fillim të shekullit të 20-të, me ekspozita arkivore të librave mbi arkitekturën dhe stolitë nga biblioteka e Louis Cartier, “si dhe pjesë të veprave të artit islamik nga koleksioni i tij privat, të cilat ishin vënë në dispozicion si burime për dizajnuesit".

Për më tepër, shtëpia e stolive përfitoi gjithashtu nga njohuritë e fituara nga udhëtimet e vëllait më të vogël të Lois, Jacques Cartier, nëpër Indi dhe Gjirin Persik. Faqja e internetit e Cartier shpjegon se shtëpia më pas do të mblidhte “stoli antike dhe bashkëkohore dhe do t’i përdorte ato si frymëzim ose do t’i çmontonte për t’u integruar në dizajne të reja”.

Sarah Kuta, duke shkruar për revistën Smithsonian, e quan marrëdhënien e shtëpisë së modës me artin islam “një lidhje dashurie”.

Kuta shkruan se vëllezërit Cartier - Louis, Jacques dhe Pierre - “morën frymëzim nga India, Irani, Afrika e Veriut, Gadishulli Arabik dhe më gjerë për të zhvilluar stilin e firmës së BRENDIT, i cili evoluoi nga neoklasicizmi në Art Nouveau në Art Deco”.

Ajo zbulon se linja Tutti Frutti e shtëpisë së stolive të viteve 1920 dhe 1930, për shembull, “përfshinte rubin, smerald dhe safirë në trajtat e luleve, manave dhe gjetheve të gjetura në stolitë tradicionale indiane Mughal”.

Me ndikimin islam të ekspozuar në ekspozitë, nuk është çudi që shtëpia e argjendarisë pati sukses madhështor gjatë 175 viteve të fundit – duke u ndërtuar mbi diçka madhështore, diçka më të madhe se vetja, ajo arriti të marrë epërsinë e Islamit dhe ta bëjë atë të sajën, nëpërmjet dizajnesh të ndërlikuara gjeometrike dhe xhevahire me histori.