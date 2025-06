Në ditët e fundit, interneti ishte i mbushur me spekulime se akullnajat me shkrirje të shpejtë kanë shkaktuar përmbytjen e fundit në Pakistan.

Një e treta e vendit të Azisë Jugore me më shumë se 220 milionë banorë është nën ujë pasi përmbytjet masive përmbytën qindra fshatra dhe qytete, duke zhvendosur miliona dhe duke mbytur më shumë se 1.200 njerëz.

Ndryshe nga teoria e shkrirjes së akullnajave, shkatërrimi është shkaktuar nga rrebeshe të zgjatura musonesh, të cilat ndodhin çdo vit në rajonin e nënkontinentit që përfshin Indinë, thonë ekspertët.

Megjithatë, vëllimi i reshjeve të këtij viti ishte diçka që njerëzit nuk e kishin parë kurrë në jetë, duke ngritur shqetësime rreth përkeqësimit të ndikimit të krizës klimatike.

“Këto përmbytje ishin kryesisht rezultat i shirave në drejtim të jugut,” thotë dr. Shafqat Munir, një studiues në Institutin e Politikave të Zhvillimit të Qëndrueshëm me bazë në Islamabad.

“Për të qenë shumë i qartë, akullnajat nuk kishin asnjë lidhje me përmbytjet e fundit”, tha ai për TRT World.

Përcaktimi i shkakut të saktë për përmbytjet e paprecedentë është me rëndësi të madhe pasi Islamabadi dhe komuniteti ndërkombëtar fokusohen në përgatitjen e një plani emergjence për të luftuar një fatkeqësi të tillë natyrore në të ardhmen.

Titujt goditës si “akullnajat e shkrira të Pakistanit po shpërthejnë dhe po përkeqësojnë përmbytjet” mund të dëmtojnë përpjekjet dhe investimet e nevojshme për të luftuar shkatërrimet e ndryshimeve klimatike.

Pakistani kontribuon më pak se 1 për qind në emetimet globale të gazeve serrë. Megjithatë, ekspertët e mjedisit e konsiderojnë atë ndër më të rrezikshmit ndaj ndikimeve të rritjes së nivelit të detit dhe ndryshimit të shpejtë të modeleve të motit.

Kërcënimi i liqenit akullnajor është ende realPër mosbesimin e madh të banorëve në Swat dhe Gilgit-Baltistan, pikat e nxehta turistike në veri të Pakistanit, degët e ujit u tejmbushën, duke tërhequr zvarrë gurë të përmasave njerëzore poshtë kodrave, duke larë tregjet dhe shtëpitë.

“Ajo që ndodhi në Swat dhe Gilgit ishte një shpërthim resh. Nëse përmbytjet do të shkaktoheshin nga shkrirja e akullnajave, atëherë digat në rrjedhën e poshtme do të ishin mbushur me ujë. Kjo nuk ndodhi”, thotë Munir.

Diga Mangla e ndërtuar në lumin Jhelum, e cila mbledh ujë nga bora e shkrirë e vargmaleve malore Karakoram dhe Himalajan, ende nuk është mbushur plotësisht, thotë ai.

Por, videot e shpërndara në mediat sociale, në të cilat mund të shiheshin urat të fshira nga përmbytjet me baltë shkaktuan një debat rreth mijëra akullnajave në veriun malor të vendit.

Frika nga përmbytja e më shumë qyteteve në rrjedhën e poshtme nga shkrirja e akullnajave u bë e dukshme.

Me më shumë se 7.000 akullnaja, Pakistani njihet si poli i tretë – duke pasur numrin më të madh të maleve të dëborës në lëvizje jashtë kapelave polare të Antarktikut dhe Arktikut.

Rritja e temperaturave bën që akullnajat të shkrihen dhe rrjedhja e ujit krijon liqene akullnajore që mund të shpërthejnë në çdo kohë dhe të shkaktojnë përmbytje të shpejta në qytete të përhapura nëpër ultësirë.

Fenomeni i njohur si Përmbytja e Shpërthimit të Liqenit Glacial (GLOF) goditi distriktin Hunza në maj të këtij viti kur një valë të nxehti përfshiu të gjithë vendin.

“Përmbytje të tilla të shpejta shkaktojnë shkatërrim të gjerë për komunitetet në luginat e poshtme”, thotë dr. Parvaiz Naim, një ekolog nga Islamabadi.

“Megjithatë, përmbytjet e tilla deri tani kanë qenë të një rëndësie lokale vetëm për shkak të vëllimeve relativisht të vogla të ujit”, thotë ai për TRT World.

Përmbytjet e majit ishin rezultat i një depërtimi në liqenin akullnajor Shisper, i cili është më pak se gjysmë kilometri katror në madhësi. Ai lëshoi ndoshta rreth 50 milionë metër kub ujë.

Por kjo mjaftoi për të larë një urë kryesore në autostradën Karakoram, për të zhytur një hidrocentral dhe për të shkatërruar shtëpitë, thotë Naim.

Akullnajat shkrihen dhe lëvizin gjatë gjithë kohës, duke bërë që liqenet të formohen dhe, nganjëherë, të shpërthejnë me dhunë.

Në Pakistan, monitorimi i efekteve të ndryshimeve klimatike në akullnajat është një fenomen relativisht i ri, thotë Naim.

Autoritetet e ujit mbajnë gjurmët e shkrirjes së akullnajave duke përdorur stacione telemetrike, por kjo është bërë për të rregulluar rrjedhën e ujit të digave të hidrocentraleve.

Megjithatë, “provat e disponueshme sugjerojnë se formimi i liqeneve akullnajore është rritur ndoshta vitet e fundit. Kjo rrit rrezikun e përmbytjeve për komunitetet e poshtme”, thotë ai.

Ky vit ka qenë veçanërisht testues për pakistanezët kur bëhet fjalë për trajtimin e ndryshimeve të motit. Musoni përbindësh i korrikut-gushtit u pasua nga një valë e fortë të nxehti në maj.

Në provincën jugore Sindh, njerëzit janë ende të bllokuar në fshatra dhe fusha të përmbytura nga përmbytjet. Punonjësit e shpëtimit po përpiqen të arrijnë deri tek ata.

“Shqetësimi kryesor është koha e shkrirjes vjetore të akullnajave verore. Nëse maja e shkrirjes së akullnajave përkon me kulmin e reshjeve të musonit, atëherë na duhen shumë më tepër varka të tjera!” thotë Naim.