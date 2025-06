Mbrëmë në një seancë speciale për Kosovën, deputetët e Kuvendit të Serbisë miratuan raportin për procesin e negociatave me Kosovën.

Për raportin votuan 148 deputetë, kundër 57, ndërsa dy deputetë nuk votuan.

Bëhet fjalë për Raportin për procesin e negociatave me institucionet Kosovëm në periudhën prej 15 qershor 2021 deri më 1 shtator 2022.

Raportin në seancë e prezantoi presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Ai ndër të tjera tha se Serbia as drejtpërdrejt e as tërthorazi nuk do ta njohë pavarësinë e shpallur në mënyrë të njëanshme të krahinës sonë jugore serbe.

Vuçiq gjatë seancës iu përgjigj pyetjeve të deputetëve për Kosovën, por edhe për tema të tjera.

Ndryshe, kjo seancë ishte seanca e parë speciale e Kuvendit të Serbisë në mbledhjen e 13-të, dhe Raporti për Kosovën ishte pika e vetme e rendit të ditës.