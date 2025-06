Forcimi i marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë e miqësore dhe besimit të ndërsjellë është një nga qëllimet kryesore të Organizatës për Bashkëpunim të Shangait (SCO), e cila funksionon prej 21 vitesh.

Më 15 qershor 2001, udhëheqësit e Kazakistanit, Kirgistanit, Taxhikistanit, Uzbekistanit, Rusisë dhe Kinës hodhën themelet e Organizatës në Shangai. Sot, Organizata e Dialogut të Shangait përbëhet nga tetë vende: Kina, India, Kazakistani, Kirgistani, Pakistani, Rusia, Taxhikistani dhe Uzbekistani.

Përveç Türkiye-s, pesë partnerët e tjerë të dialogut me Organizatën e Shangait janë Azerbajxhani, Kamboxhia, Nepali, Sri Lanka dhe Armenia.

Ndërkohë, Irani është pranuar si anëtar i plotë, ndërsa Afganistani, Bjellorusia dhe Mongolia do të bashkohen si vëzhgues.

Fokusi dhe fushëveprimi i SCOFillimisht e krijuar me fokus në sigurinë rajonale, konfliktet kufitare dhe luftën kundër terrorizmit, aktivitetet e Organizatës për Bashkëpunim të Shangait janë zgjeruar edhe në ekonomi, tregti, transport dhe sundim të ligjit. Megjithatë, siguria dhe bashkëpunimi ekonomik mbeten prioritetet kryesore.

Ai evoluoi nga një grup i mëparshëm rajonal i sigurisë i formuar në vitin 1996 pas rënies së Bashkimit Sovjetik, në një kohë kur shtetet e Azisë Qendrore fituan pavarësinë nga Moska.

Në vitin 2007, Marrëveshja për fqinjësi të mirë, miqësi dhe bashkëpunim afatgjatë, e ratifikuar në Bishkek, forcoi bazën ligjore të organizatës.

Ata zënë mbi 60 për qind të masës tokësore të Euroazisë. Popullsia në këto vende është 3.2 miliardë. Bruto prodhimi i brendshëm i përbashkët është një e katërta e nivelit botëror.

Kina dhe Rusia janë anëtarët dominues të SCO. Ndërsa Rusia e konsideron Azinë Qendrore sferën e saj, ndikimi ekonomik i Kinës nëpërmjet projekteve të saj infrastrukturore në rajon kontribuon në rolin e saj udhëheqës.

Samiti dyditor në SamarkandSamiti i Këshillit të Kryetarëve të Organizatës për bashkëpunim të Shangait më 15-16 shtator në Samarkand të Uzbekistanit vjen në mes të një konflikti ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës dhe tensioneve të rritura midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Pritësi është Presidenti i Uzbekistanit, Shavkat Mirziyev.

Mbledhja në Samarkand do të jetë një mundësi për të realizuar potencialin ekonomik. Në prag të takimit të liderëve më 23 gusht u mbajt konklava ministrore e mbrojtjes mes anëtarëve të Organizatës për Bashkëpunim të Shangait dhe më shumë se një muaj më parë, më 29 korrik u mblodh Këshilli i Ministrave të Jashtëm.

Samarkand është nën mbrojtjen e UNESCO-s dhe ndodhet në rrugën e Mëndafshit. Ka mbi një mijë vende që pasqyrojnë një histori të rrënjosur thellë që daton nga shekulli VIII.

Takimet e Presidentit të Türkiye-s, Recep Tayyip ErdoğanNë samitin e këtij viti, Türkiye do të marrë pjesë në nivel presidencial për herë të parë pas marrjes së statusit të partnerit të Organizatës Shanghai Sorbetka në vitin 2012. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin në Samarkand. Ai do të ketë takime me presidentin e Rusisë dhe të Kinës, Vlladimir Putin dhe Xi Jinping.