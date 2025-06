Borrell: Ukrainasit bombardohen, pjesa tjetër e botës ndikohet nga çmimet

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Politikat e Sigurisë, Josep Borrell ka kryesuar me takimin jozyrtar të ministrave të Jashtëm të BE-së në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) në New York.