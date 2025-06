Kancelari gjerman Olaf Scholz dëshiron që më shumë anëtarë të bashkohen në krahun lindor të Bashkimit Evropian, por së pari ai ka bërë thirrje për reforma në bllokun 27-vendesh për të rishikuar procesin e tij bazë të vendimmarrjes për çështje të tilla si politika e jashtme dhe tatimet.

Vizioni i tij do të shihte nëntë vende të tjera të bashkohen me Bashkimin Evropian (BE) në një kohë kur bashkimi aktual po kërcënohet nga një luftë e gjatë në Ukrainë dhe marrëdhënie të rrënuara me Rusinë.

Gjithashtu, një shqetësim i madh për Scholz-in është autoriteti në rënie i Gjermanisë në Evropë. Ka çarje që, nëse nuk menaxhohen me kujdes, mund të shohin shkëputjen e disa vendeve nga BE-ja.

Hungaria, Italia dhe Spanja tashmë kanë shprehur zëshëm shqetësimet e tyre për çështjet që lidhen me mbështetjen për luftën në Ukrainë, ndarjen e energjisë dhe marrëdhëniet me Rusinë, pa ndonjë rend të veçantë.

Anëtarët e rinj do të forconin pozicionin e Gjermanisë si autoriteti kryesor në Evropë, por gjithashtu do të nënshkruanin për vizionin e zbehur të Evropës për politikën e brendshme dhe të jashtme.

Në shërbim të vetesIdeja e Scholz-it po shihet në favor të vetes, përkatësisht egoiste. Zhvillimet në një takim të fundit të Komisionit të Energjisë të BE-së i dërguan një mesazh të qartë Gjermanisë se, këtë dimër, vende si Italia dhe Greqia dhe Spanja, në një masë, mund të ndajnë me ngurrim gazin e tyre me Gjermaninë, që do të thotë ulje e prodhimit industrial në vendet e tyre. Por, ky lloj gjesti altruist mund të mos gjendet në dimrin e ardhshëm.

Gjermania është e dëshpëruar të sigurojë një marrëveshje të re energjetike me këdo që ndalon Rusinë, por marrëveshjet afatgjata të energjisë janë të vështira për t’u negociuar dhe shpesh duhen vite për t’u nënshkruar.

Kjo është arsyeja pse sjellja e anëtarëve të rinj në BE do të sillte edhe burimet e tyre; shumica e këtyre vendeve janë mjaft të dobëta ekonomikisht dhe do të ishin të lumtura t’ia shesin asetet e tyre industrisë gjermane dhe nevojave të saj në rritje për energji.

Scholz po shikon vendet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën, Moldavinë fqinje dhe madje edhe Gjeorgjinë për të ndihmuar në shërbimin e nevojave energjetike të Gjermanisë. Ai ka bërë thirrje për një “treg të vërtetë të brendshëm të energjisë që furnizon Evropën me energji hidro nga veriu, erë nga brigjet dhe energji diellore nga jugu”.

Mungesa e punëtorëve të kualifikuarNjë studim i fundit nga Instituti për Kërkime Ekonomike në Gjermani zbuloi se gati 50 për qind e kompanive të anketuara thanë se kishin mungesë të punëtorëve të kualifikuar. Kjo shifër është rritur nga hera e fundit që sondazhi u krye, në prill.

Sektorët më të prekur janë hoteleria, shitja me pakicë, ndërtimi dhe magazinimi. Ideja e Scholz-it për të sjellë punëtorë në BE do të mbushte boshllëkun dhe do të ndihmonte në qetësimin e zërave kundër imigracionit brenda vendit.

Shumë nga spitalet e Gjermanisë, veçanërisht në zonat rurale, kanë nevojë urgjente për infermierë dhe mjekë, dhe sektori i saj i lulëzuar i IT-së ka mungesë të punonjësve të rinj.

Financuar nga Dhoma Gjermane e Tregtisë dhe e Industrisë, një projekt i titulluar “Dorë për Dore për Talentin Ndërkombëtar” ka punuar që nga viti 2020 për të sjellë profesionistë të IT-së në Gjermani nga vende si India, Brazili dhe Vietnami.

Por, Gjermania ka një problem tjetër, dukshëm forcat e huaja punëtore janë përballur prej kohësh me sfida serioze duke u vendosur në Gjermani – dhe mungesa nuk është arsyeja. Pikëpamja e përgjithshme e Gjermanisë për fuqinë punëtore të huaj është negative; thjesht pyesni turqit, të cilët, pas shumë brezash, ende ndiejnë se nuk përkasin këtu.

Pra, sjellja e fuqisë punëtore evropiane mund të ndihmojë në qetësimin e asaj stuhie dhe të lejojë Gjermaninë të marshojë përpara.

Por, ka një problem me vizionin e Scholz. Nuk merr parasysh plagën e lënë nga pandemia e Covid-it ose plagën rrjedhëse të luftës së Ukrainës dhe recesionin e afërt të Eurozonës.

Pse vizioni i Scholz-it do të dështojë?Ai po vë shumë bast për të gjitha qeveritë evropiane që ecin sipas melodisë së Gjermanisë. Spanjollët, italianët dhe grekët nuk u lanë shumë të impresionuar kohët e fundit kur Gjermania u kërkoi atyre të ulnin konsumin e gazit në mënyrë që të kishte më shumë.

Nëse kriza energjetike e këtij viti kalon në dimrin e ardhshëm dhe në dimrin e vitit 2024, Gjermania do ta ketë shumë të vështirë të bindë partnerët e saj aktualë evropianë që të shpërfillin nevojat e brendshme të energjisë dhe t’u ndihmojnë gjermanëve.

Anëtarët e propozuar të BE-së po vëzhgojnë gjithashtu dhe do të bëjnë përcaktime të sakta përpara se të lidhin ndonjë kontratë për të fuqizuar industrinë gjermane, e cila ka përfituar prej kohësh nga gazi i lirë rus.

Sipas burimeve të industrisë, Gjermania bleu gazin rus me tarifa të favorshme dhe ua shiti më tej anëtarëve të BE-së me gati katërfishin e çmimit. Pra, sipas vizionit të Scholz-it, kur Gjermania shkon në Itali dhe Greqi për energjinë e tyre diellore, ai duhet të presë të paguajë tarifa të larta.

Qeveritë e njëpasnjëshme gjermane nuk janë njohur për ‘të menduarit më vete’. Këndvështrimi i tyre përgjithësisht i ngadalshëm konservator do të thotë se Berlini nuk i ka kuptuar ende ndryshimet që duhet të bëjë në strategjinë e tij afatgjatë në lidhje me BE-në, ekonominë dhe kohezioni e brendshmën social.

Sjellja e fqinjve më të varfër të Evropës Lindore për kapitalin e tyre njerëzor dhe energjetik është një gjë, por kur ekonomitë e tyre fillojnë të dështojnë në recesionin e afërt të Eurozonës, Gjermania dhe Franca do të kenë një listë më të gjatë të anëtarëve të BE-së më të varur ekonomikisht se më parë.

Gjithashtu, humbja e etiketës së “kampionit botëror të eksportit” për shkak të kërkesës së reduktuar globale për mallrat gjermane do të thotë se disa nga kompanitë e saj mund të fillojnë të mbyllen.

Çmimet e larta të energjisë rrezikojnë gjithashtu një valë falimentimesh në gjithë Gjermaninë, duke rritur për pasojë normat e papunësisë. Çfarë do të bëjnë fuqitë punëtore të sapoimportuara kur tashmë ka mjaft të papunë në Gjermani? Kjo shkakton tensione sociale. “Punë gjermane për gjermanët” është një frazë e përdorur nga e djathta ekstreme gjermane. Si do ta justifikonte Scholz-i sjelljen e punëtorëve të rinj nga jashtë?