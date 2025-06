Në fakt, hulumtimet kanë treguar se një në pesë persona, ose 19 për qind e tyre, ndihen të vetmuar për më shumë se gjysmë jave. Tre nga katër persona, ose 77 për qind, thanë se rrethi i tyre shoqëror është zvogëluar me rritjen e moshës dhe gati gjysma e të anketuarve, ose 48 për qind, thanë se nuk ishin më miq me të paktën tre persona vetëm në dy vitet e fundit.

Megjithatë, sondazhi i kryer nga agjencia OnePoll dhe i porositur nga kanali kabllor amerikan Lifetime tregon gjithashtu se 83 për qind e njerëzve besojnë se nuk është kurrë vonë në jetë për të krijuar marrëdhënie cilësore. Në vitet e mëvonshme, 52 për qind e njerëzve duan të përqendrohen në kalimin e kohës me miqtë dhe familjen, 40 për qind në udhëtime dhe 39 për qind në përmirësimin e shëndetit personal.

Çfarë kërkojnë njerëzit te një mik i ri?Prandaj, nuk është për t'u habitur se 70 për qind e të anketuarve thonë se janë të interesuar të bëjnë miq të rinj, duke thënë se është e rëndësishme të gjesh dikë që i pëlqen të njëjtat gjëra (55 për qind), mund të mbajë një bisedë të këndshme (50 për qind), i cili ka kishte përvoja të ngjashme jetësore (49 për qind) dhe dëshiron të qëndrojë aktiv gjatë miqësisë (40 për qind). Më shumë se gjysma, ose 53 për qind, dëshirojnë të kishte një grup njerëzish të moshës së tyre për të kaluar kohën me të, dhe 64 për qind thanë se do të ishin më aktivë fizikisht nëse do të kishin dikë me të cilin të kalonin kohë.

Ndërsa gjashtë nga dhjetë persona, ose 62 për qind e tyre, tashmë po përpiqen të jenë më aktivë në këtë moshë se kurrë më parë, 37 për qind thanë se mund të jenë vetvetja. Gjashtëdhjetë për qind e amerikanëve mbi 55 vjeç thonë se do të provonin një aktivitet të ri nëse do të kishin dikë me të cilin do ta bënin , duke shpresuar të bënin një mik për të bërë një shëtitje ose ngjitje në mal (48 për qind), për të notuar (32 për qind) apo për të shkuar stërvitje dhe palestër (31 për qind).

“Mund të duket frikësuese të provosh diçka të re, si yoga apo klasa kërcimi”, tha Renee Main, nënkryetare e vjetër e plakjes së shëndetshme në Life Time, duke shtuar: “Por në fakt është një mënyrë e shkëlqyer për të bërë miq të rinj, sepse do të përmirësojë shëndetin dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme, veçanërisht kur ju mbështeteni nga një trajner i cili është trajnuar për të ndihmuar të moshuarit”.

Të jetosh jetën në maksimum do të thotë të jetosh shëndetshëmPërveç kësaj, 63 për qind e të anketuarve kanë theksuar se kanë shtyrë disa aspekte të kujdesit për shëndetin e tyre, si ushtrimet e rregullta, ushqimi cilësor dhe pirjen e ujit të mjaftueshëm.

Pavarësisht kësaj, 86 për qind e të anketuarve pajtohen se është e rëndësishme të jesh sa më i shëndetshëm dhe aktiv. Shumica e të anketuarve ranë dakord se një nga qëllimet e tyre në këtë moshë është të jetojnë çdo ditë në maksimum (79 për qind). Dy në tre persona duan të bëjnë jetë më të shëndetshme në mënyrë që të luajnë me nipërit e mbesat e tyre në vend që t'i shikojnë ata duke luajtur.

Gjashtëdhjetë e pesë për qind gjithashtu pranojnë se shëndeti i tyre ka pasur një ndikim të rëndësishëm në aktivitetet dhe stilin e jetesës që ata gëzojnë, dhe 83 për qind besojnë se nuk është kurrë vonë për të qenë më të shëndetshëm. Në fakt, 73 për qind thonë se janë më të lumtur kur janë aktivë, dhe një përqindje e ngjashme planifikojnë të investojnë më shumë kohë në shëndetin e tyre në mënyrë që këto shprehi t'i ndihmojnë ata të jetojnë një jetë të përmbushur (74 për qind).

"Pavarësisht nëse jeni nëntë apo 90 vjeç, njerëzit janë më të lumtur dhe më të shëndetshëm kur marrin pjesë rregullisht në aktivitete me miqtë", thotë Main.

Ndryshe, ajo rekomandon se nëse njerëzit dëshirojnë një jetë të gjatë dhe të lumtur, duhet bërë miq të rinj dhe të argëtohon.