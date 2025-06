Ligji specifikon sanksione kundër personave të huaj që minojnë Marrëveshjen e Paqes të Dejtonit ose kërcënojnë në ndonjë mënyrë tjetër stabilitetin e Bosnjë e Hercegovinës.

Kongresmenia Anne Wagner, zëvendësanëtare e Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës, e cila propozoi projektligjin, foli pasi Dhoma e miratoi projektligjin.

“Rajoni i St. Lewis është shtëpia e komunitetit më të madh boshnjak jashtë Bosnjë e Hercegovinës. Ky komunitet lokal ka qenë një partner i fortë dhe unë kam punuar ngushtë me ta për të siguruar që ne kemi mekanizmat e nevojshëm për t’u marrë me korrupsionin në Bosnjë e Hercegovinë”, tha ajo.

Mes tjerash Wagner shtoi se boshnjakët e hercegovinasit po vuajnë për shkak të veprimit të drejtpërdrejtë të politikanëve që mbjellin në mënyrë të pamatur përçarje në Bosnjë e Hercegovinë, shpesh me mbështetjen e plotë të Rusisë.

"Ky legjislacion do të mbronte Marrëveshjen e Dejtonit, do të ruante dekada të përparimit të bërë që nga lufta e tmerrshme në Bosnjë dhe do të dërgonte një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara mbështesin një BeH paqësore, të bashkuar dhe më të sigurt. Shpresoj se Senati do të ndërmarrë veprime të menjëhershme për miratimin e këtij ligji në mënyrë që të mund t’u ndihmojmë boshnjakëve e hercegovinasve të parandalojnë një krizë të rrezikshme politike”, tha kongresmenia Wagner.