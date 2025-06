Një ditë pasi dhoma e ulët e Parlamentit rus, Duma ruse, miratoi amendamentet ligjore që ashpërsojnë dënimet për shkeljen e shërbimit ushtarak dhe disa rajone të Ukrainës shpallën referendume për pavarësinë, presidenti rus Vladimir Putin mori vendimin për mobilizim të pjesshëm.

Projektligji për shërbimin ushtarak, përveçse specifikon termat mobilizim, gjendje ushtarake dhe kohë ushtarake, parashikon dënime me 15 vjet burg për shmangie nga shërbimi ushtarak dhe moszbatim të urdhrit ushtarak.

Janë bërë edhe ndryshime në Kodin Penal, të cilat parashikojnë pesë vjet burg për shkatërrimin me dashje ose dëmtimin e pakujdesshëm të pajisjeve ushtarake. Mobilizim, vetëm i atyre me përvojë ushtarake

Masa e shpallur nga Putin lejoi mobilizimin e një pjese të caktuar të përbërjes rezervë të ushtrisë ruse.

Mobilizimi në këtë rast vlen vetëm për ata me përvojë të mëparshme ushtarake. Jo të gjithë ata që kanë shërbyer ose janë duke kryer shërbimin ushtarak janë të rekrutuar. Të mobilizuarit do t'i nënshtrohen disa trajnimeve përpara se të vendosen. Sipas ministrit rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu, do të mobilizohen rreth 300 mijë rezervistë, ose një për qind e forcës rezervë të Rusisë. Shoigu theksoi se mobilizimi i pjesshëm është i nevojshëm për shkak të kontrollit të vijës së konfliktit 1000 km të gjatë si dhe të "territoreve të çliruara".

Shërbimi ushtarak në Rusi është i detyrueshëm dhe zgjat 12 muaj. Burrat nga mosha 18 deri në 27 vjeç duhet të kryejnë shërbimin ushtarak. Nëse dikush shmang shërbimin ushtarak, dënimi është dy vjet burg.

Në terminologjinë ushtarake perëndimore, mobilizimi i pjesshëm i referohet një situate ku presidenti mobilizon forcat në përgjigje të kërcënimeve të jashtme ndaj sigurisë kombëtare. Nuk mund të zgjasë më shumë se 24 muaj.

Mobilizim i pjesshëm dhe i përgjithshëm në UkrainëNdryshe nga Rusia, në Ukrainë është në fuqi një mobilizim i përgjithshëm. Parlamenti ukrainas ka zgjatur vazhdimisht vlefshmërinë e vendimit për mobilizimin e përgjithshëm, ndërkohë që sulmet ruse vazhdojnë. Dekreti u nënshkrua nga presidenti Vladimir Zelenski.

Në fillim të konfliktit ushtarak, Zelensky urdhëroi një mobilizim të pjesshëm të rezervistëve.

Shembuj nga e kaluaraVende të tjera njoftuan gjithashtu mobilizim të pjesshëm. Azerbajxhani e bëri këtë në vitin 2020 kur çliroi territoret e pushtuara pas sulmeve nga Armenia.

Një mobilizim i pjesshëm është shpallur edhe në Kirgistan pas përleshjeve mes Uzbekëve dhe Kirgistanëve në qytetin Osh në jug të vendit ku humbën jetën 100 persona.

Izraeli gjithashtu aplikoi mobilizim të pjesshëm në 1956.

Historikisht, mobilizimi i pjesshëm në Rusi u shpall gjithashtu në fillim të Luftës së Parë Botërore. Një muaj pas vrasjes së princit të kurorës austriak Franz Ferdinand në Sarajevë, që ishte shkaku i luftës që u përhap shpejt në mbarë botën, Rusia shpalli një mobilizim të pjesshëm kundër Austro-Hungarisë.

Po ashtu edhe Austro-Hungaria aplikoi një mobilizim të pjesshëm të ushtrisë së saj drejt Serbisë.