Në Türkiye kanë nisur Lojërat e 4-ta Botërore Nomade, në të cilat marrin pjesë

Mbi 3000 atletë nga shumë se 100 vende marrin pjesë në Lojërat e 4-ta Botërore Nomade të cilat filluan Türkiye. Këto gara do të zhvillohet në 13 disiplina të ndryshme sportive.

I vendosur buzë një liqeni, qyteti Iznik ndodhet në provincën veriperëndimore turke të Bursës dhe deri të dielën pret konkursin, i cili po mbahet pas një pauze dyvjeçare për shkak të pandemisë Covid-19.

Në ceremoninë e hapjes së lojërave mori pjesë edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.

Në fjalën e tij solemne, Erdoğan theksoi rëndësinë e ngjarjes përmes së cilës bota njihet me lojërat nomade.

"Unë besoj se energjia pozitive që zhvillohet midis garuesve do të hapë dyer të reja për diplomacinë kulturore për të gjithë ne", tha Erdoğan.

Ai tha gjithashtu se lojërat shihen si roje të pasurisë kulturore që është në prag të zhdukjes në botë dhe theksoi se çdo aktivitet gjatë lojërave përgatitet me misionin e ringjalljes së historisë, si dhe për freskimin dhe gdhendjen e saj në kujtesa.

“Tani e tutje çdo dy vjet do të vazhdojmë të kontribuojmë në mënyra të ndryshme në lojërat nomade, të cilat do të vazhdojnë të zhvillohen dhe rriten”, shtoi presidenti turk.

Ceremonia e hapjes së lojërave u mbyll me fishekzjarre.

Lojërat Nomadike Botërore, një projekt i iniciuar nga qeveria në vitin 2012 për të rivendosur dhe ruajtur kulturën e qytetërimeve nomade, filluan në Kirgistan, i cili priti edicionet e para, të dyta dhe të treta të lojërave në 2014, 2016 dhe 2018.

Nën drejtimin e Konfederatës Botërore të Etnosporteve, lojërat do të përfshijnë garat me kuaj, mundje dhe gjuajtje me hark.