Është hedhur shorti për fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve për femra.

Ndonëse skuadrës së Vllaznisë nuk i buzëqeshi fati gjatë shortit, për tifozët shqiptarë ky eveniment futbollistik do të mbahet mend meqë do të kenë rastin të shikojnë nga afër yje të futbollit botëror.

Skuadra shqiptare Vllaznia, e cila u kualifikua në këtë fazë pasi mposhti skuadrën Vorskla-Kharkiv, me rezultatin 2-1 në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Loro Boriçi”, do të ketë kundërshtarë mjaft të fortë.

Vllaznia është zgjedhur në Grupin A dhe do të ketë punë shumë të vështirë pasi do të ballafaqohet me skuadra të mëdha evropiane si Chelsea, Real Madrid dhe Paris-Saint-Germain.

Shorti i plotë i Ligës së Kampionëve për femra:

Grupi A: Chelsea, Paris St-Germain, Real Madrid, Vllaznia

Grupi B: Wolfsburg, Slavia Pragë, St Polten, Roma

Grupi C: Lyon, Arsenal, Juventus, Cyrih

Grupi D: Barcelona, Bayern Munich, Rosengard, Benfica

Ende nuk janë caktuar datat e zhvillimit të ndeshjeve, por ato do të zhvillohen gjatë muajve tetor-dhjetor.