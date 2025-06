Kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar Liz Truss i është përgjigjur urimit të kryeministrit të Republikës së Kosovës Albin Kurti, me rastin e zgjedhjes së saj në krye të Qeverisë.

Në letrën drejtuar kryeministrit Kurti gjatë kësaj jave, Truss ka falënderuar Kurtin për letrën e urimit të dërguar më 6 shtator, si dhe për ngushëllimet pas ndarjes nga jeta të Madhërisë së saj të ndjerë, Mbretëreshës Elizabeth II. Ajo po ashtu ka shprehur kënaqësinë për dy takimet me kryeministrin Kurti gjatë këtij viti, kur ishte sekretare e Jashtme.

“Mbretëria e Bashkuar dhe Kosova janë qartazi në një linjë në shumë fusha dhe ka mundësi të mëdha që dy vendet tona të punojnë së bashku edhe për më së afërmi”, shkruan kryeministrja Truss.

Ajo gjithashtu ka falënderuar Kosovën për zbatimin e shpejtë të sanksioneve si përgjigje ndaj pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Rusia, duke thënë se është e rëndësishme që partnerët evropianë të qëndrojnë të bashkuar gjatë muajve të vështirë të ardhshëm dhe të reagojnë me hapa të duhur ndaj agresionit rus.

“Mbretëria e Bashkuar ishte krenare për ndihmën e dhënë Kosovës në sigurimin e pavarësisë së saj, dhe që ishte vendi i parë që njohu formalisht pavarësinë e saj në vitin 2008. Do të vazhdoj ta përcjell Kosovën me interes të madh ndërsa ecni përpara me procesin tuaj të reformës”, thuhet në përfundimin e letrës së Truss drejtuar Albin Kurtit.