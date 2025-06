Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani po përfaqëson Kosovën në Komunitetin Politik Evropian, në Samitin e parë që po mbahet në Pragë të Çekisë.

Në fjalën e saj para gazetarëve gjatë arritjes në Samit, presidentja Osmani e vlerësoi nismën si shumë të rëndësishme në një kohë kur Evropa po përballet me sfida të rënda.

“Duke qenë këtu në këtë ditë të rëndësishme për kontinentin evropian, unë jam këtu në emër të Republikës së Kosovës për të përfaqësuar vendin tim në këtë platformë të re, të rëndësishme, ku secili prej nesh në baza të barabarta do të ketë mundësinë që zëri ynë të dëgjohet, si dhe të sjell ide dhe të marr pjesë në veprim kur bëhet fjalë për sfidat e përbashkëta me të cilat po përballemi, si dhe veprimet që do të ndërmarrim kur bëhet fjalë për përballimin e këtyre sfidave”, theksoi presidentja Osmani.

Presidentja e Kosovës tha se vetëm duke qëndruar të bashkuar, vendet e Evropës mund të përballen me sukses me sfidat në këto kohëra të vështira.

“Sigurisht, ajo me të cilën përballemi është e madhe, sfidat janë të mëdha, por jam shumë e bindur se nëse qëndrojmë të bashkuar, do të jemi në gjendje të përballemi me sukses me secilën prej këtyre sfidave”, shtoi Osmani.

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të zhvillojë disa takime bilaterale në margjinat e Samitit.

Samiti i Pragës është takimi i parë në kuadër të nismës Komuniteti Politik Evropian, që bashkon 27 vendet anëtare të BE-së dhe 17 vende të tjera joanëtare, që janë pjesë e kontinentit evropian.