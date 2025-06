Automjeti sipërfaqësor pa pilot Marlin, i prodhuar nga objektet vendase në Türkiye, mori pjesë në një stërvitje të NATO-s në jugperëndim të Portugalisë.

Ky automjet u prodhua në bashkëpunim midis gjigantit turk të mbrojtjes Aselsan dhe kantierit detar Sefine në provincën Yalova të Türkiye-s veriperëndimore nën kujdesin e Industrisë së Mbrojtjes Turke.

Automjetet sipërfaqësore pa pilot, të njohura edhe si anije sipërfaqësore pa pilot, automjete autonome sipërfaqësore ose automjete ajrore pa pilot, janë varka që operojnë në sipërfaqen e ujit pa ekuipazh.

Automjeti sipërfaqësor pa pilot Marlin mori pjesë në stërvitje me afro 100 mjete ajrore dhe detare pa pilot.

Afro 20 anije morën pjesë gjithashtu në stërvitjen gjashtëditore “Dynamic Messenger 2022” që filloi të dielën.

Marlin, i quajtur sipas një peshku të oqeanit që noton shpejt, është automjeti i parë pa pilot sipërfaqësor që Türkiye ka prezantuar në një stërvitje të NATO-s. Ai gjithashtu është automjeti i parë në sipërfaqe pa pilot i teknologjisë së lartë në botë që krenohet me aftësitë e luftimit elektronik dhe të ngarkesës së madhe.

Mustafa Lutfi Civelek, kreu i sistemeve strategjike dhe pa pilot në kantierin e anijeve Sefine, deklaroi se kjo është hera e parë që Marlin, si një automjet i ri sipërfaqësor pa pilot i teknologjisë së lartë performon në kushte mjaft të vështira në oqean si pjesë e një stërvitje të NATO-s pasi ka kaluar të gjitha testet e nevojshme në Türkiye.

Siç tha ai, ky është një automjet unik që mund të kryejë misione si në sipërfaqe ashtu edhe në det.

Ai shtoi se Marlin u përball me kushte të vështira detare në stërvitjen e NATO-s, por u tregua i aftë dhe ruajti stabilitetin.

“Marlin u ngarkua me detyra të veçanta me vëzhgues të nivelit të lartë dhe i përfundoi me sukses”, tha Civelek, duke theksuar se disa zyrtarë nga vende të tjera duan të krijojnë bashkëpunim në lidhje me këtë automjet të teknologjisë së lartë.

“Një zyrtar i lartë i një vendi me ndikim të NATO-s mori informacion për Marlin dhe shprehu dëshirën e tij për bashkëpunim në periudhën e ardhshme”, tha Civelek.

Siç tha ai, gjatë stërvitjes, të dhënat e mbledhura gjatë ekzekutimit të detyrave të Marlin dhanë një pasqyrë të mirë për zhvillimin e tij në kuadër të ndërveprimit me shtabet më të larta dhe sistemet e komandës dhe kontrollit.

Ai theksoi se, përveç Türkiye-s, vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe deri më tani kanë poseduar automjete kaq të sofistikuara që mund të kryejnë detyra të vështira në stërvitje.

“Përveç këtyre, nuk ka platforma të tjera pa pilot që mund të punojnë me mjete fluturuese, lundruese, zhytëse dhe të komunikojnë me shtabin e komandës”, shtoi ky zyrtar turk.

Ai vuri në dukje se Marlin mund të kryejë detyra shumë të rëndësishme, duke përfshirë zbulimin, vëzhgimin dhe mbledhjen e informacionit si dhe transmetimin në shtabet më të larta në format e luftës nëndetëse, sipërfaqësore dhe nënujore.

Marlin gjithashtu ka aftësi bazë dhe autonome lundrimi dhe në të ardhmen do të pajiset me municione të drejtuara nga distanca me rreze të mesme për qëllime luftarake sipërfaqësore.

"Marlin ka aftësinë për të zbuluar luftën elektronike dhe sulmet, ka aftësi komunikimi që janë shumë më të larta se standardi ekzistues, mbi dhe nën ujë. Gjithashtu, ka aftësinë për të kundërshtuar silurët e lehtë kundër objektivave të nëndetëseve", shpjegoi Civelek.

Kjo makinë autoktone turke gjithashtu ka një sistem komandimi me dy nivele që përfshin një sistem mbrojtjeje taktike dhe një sistem komandimi operacional.