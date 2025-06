Lufta Nacionalçlirimtare e Maqedonisë filloi me sulmin në stacionin policor dhe qendrën telefonike-telegrafike në Prilep më 11 tetor 1941.

Të nesërmen u aktivizuan edhe partizanët e çetës së Kumanovës.

Maqedonia e Veriut sot shënon 81 vjet nga fillimi i Kryengritjes Popullore.

Manifestimi qendror u mbajt në osarinë përkujtimore në Kumanovë.

Përkujtimi i 11 tetorit, ditës së fillimit të luftës antifashiste këtë vit, zhvillohet me moton “Gjithmonë në krahun e duhur”.

Kovaçevski: Anëtarësimi në BE nuk duhet humbur

"Të jesh në anën e duhur do të thotë të zgjedhësh rrugën e paqes dhe përparimit." Sot përsëri beteja jonë është pikërisht të vazhdojmë në rrugën e paqes dhe të përparimit pa lejuar askënd, asgjë dhe kurdo që të na pengojë në këtë rrugë”, tha kryeministri maqedonas Dimitar Kovaçevski në manifestimin qendror në Kumanovë.

Sipas Kovaçevskit, edhe në historinë e re të Maqedonisë është ruajtur kontinuiteti i të qenit në anën e djathtë. Siç theksoi ai, kjo ka ndodhur edhe në vitin 2018 me nënshkrimin e Marrëveshjes së Prespës dhe anëtarësimin në NATO.

Kovaçevski më tutje tha se vendi tani është përballur me sfidën e realizimit të integrimeve evropiane dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

“Na duhet anëtarësimi në Bashkimin Evropian për të siguruar zhvillimin e vendit sipas parimeve dhe standardeve demokratike evropiane. Por edhe Bashkimi Evropian ka nevojë për ne si faktor stabilizues në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo mundësi historike nuk duhet humbur”, tha Kovaçevski në fjalimin me rastin e 81-vjetorit të fillimit të Luftës Nacionalçlirimtare.

Pendarovski: Lufta antifashiste le të jetë frymëzimi ynë

Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, në urimin drejtuar qytetarëve me rastin e Ditës së Kryengritjes Kombëtare, theksoi se 81 vjet pas fillimit të luftës antifashiste që solli lirinë dhe shtetin maqedonas së bashku me gjithë njerëzimin, qytetarët po përballen me prova të reja.

“Përveç të gjitha problemeve shëndetësore, ekonomike, të sigurisë dhe energjetikës, ne jetojmë edhe me një ndarje të thellë në shoqërinë maqedonase. Ashtu si të majtët dhe të djathtët, maqedonasit dhe pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera, fshatarët, punëtorët, esnafët dhe njerëzit e pasur qëndruan pas flamurit për liri, kështu që tani duhet të bashkohemi dhe t'i përballojmë problemet së bashku. Njëmbëdhjetë tetori dhe lufta antifashiste le të jetë frymëzimi ynë për tejkalimin e ndarjeve dhe pajtimin kombëtar me respekt të ndërsjellë”, thotë Pendarovski në urimin.

Xhaferi: Kujtojmë brezin që dhanë gjënë më të shtrenjtëUrime qytetarëve me rastin e 11 tetorit ka dërguar edhe kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi. Në të, ai vuri në dukje se në ditën që shënon fillimin e luftës vendimtare kundër të keqes më të madhe në histori, fashizmit, na kujtohet edhe një herë brezi i bashkëqytetarëve të sakrifikuar që nuk hezituan në asnjë moment se në cilën anë të bashkohen dhe ta japin gjënë më të shtrenjtë.

“Të sigurt, ashtu siç jemi tani në këtë kohë të turbullt lufte në Ukrainë, por edhe të pasigurisë së përgjithshme në lidhje me paqen e dukshme në botë, të sigurt se ku të japim mbështetjen tonë institucionale, politike, materiale dhe morale si shtet dhe si qytetarë”, tha Xhaferi në urim.