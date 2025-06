Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, në konferencën e përbashkët me presidentin e Kazakistanit Kassym-Jomart Tokayev gjatë vizitës së tij në Astana, theksoi se përkrahja e fuqishme turke për Kazakistanin do të vazhdojë edhe më tej.

“do të vazhdojë të mbështesë integritetin territorial, stabilitetin dhe paqen e Kazakistanit,”, tha Presidenti Erdoğan në konferencën për media.

Presidenti turk tha se shkëmbimi tregtar mes të dyja vendeve ka kaluar vlerën prej 5 miliardë dollarëve vitin e kaluar, ndërsa synimi afatmesëm është të kalohet 10 miliardë dollarë, për çka janë në rrugë të duhur sipas tij.

Erdoğan paralajmëroi gjithashtu përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe thellimin e bashkëpunimit me Kazakistanin në të gjitha fushat.

“Türkiye do të përmirësojë marrëdhëniet tregtare, energjetike dhe të mbrojtjes me Kazakistanin”, tha Presidenti Erdogan, duke shtuar do të punohet edhe për përmirësimin e lidhjeve të transportit, përfshirë edhe zhvillimin e Korridorit të Mesëm. Pas pritjes me ceremoni shtetërore, Erdoğan zhvilloi takim kokë më kokë me homologun nga Kazakistani Kassym-Jomart Tokayev.

Gjatë qëndrimit në Astana, presidenti turk merr pjesë edhe në samitin e Konferencës për Ndërveprimin dhe Masat e Ndërtimit të Besimit në Azi, ndërsa në margjinat e samitit ka planifikuar takime me shumë liderë të shteteve.