Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian ka mbuluar kthimet e paligjshme të refugjatëve dhe emigrantëve nga Roja Bregdetare Greke në ujërat territoriale turke, zbuloi një raport nga zyra kundër mashtrimit të bllokut.

Sipas raportit të OLAF, Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit, e cila u bë publike të enjten nga faqja e internetit e lirisë së informacionit me seli në Gjermani, FragDenStaat, Der Spiegel dhe Lighthouse Reports, Frontex i ka mbajtur të fshehta rastet e shkeljeve të mundshme të të drejtave të njeriut, oficerët e të drejtave themelore, pezullimin e vëzhgimit ajror për të shmangur regjistrimin e aktiviteteve të paligjshme, bashkëfinancimin e njësive greke që kryen kundërvajtje dhe mashtrojnë autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen e agjencisë.

Menaxherët e lartë në Frontex kryen “sjellje të pahijshme serioze dhe parregullsi të tjera” në fshehjen e incidenteve të kthimit, duke mos i hetuar ose trajtuar ato në mënyrë korrekte, gjeti raporti, por emrat u redaktuan.

“Duke bërë këtë, ata penguan kapacitetin e Frontex-it për të përmbushur plotësisht përgjegjësitë e tij, përkatësisht sigurimin për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore”, thuhet në raport.

Avioni i Frontex-it u largua pasi Greqia rrezikon varkënRaporti u mbajt konfidencial për tetë muaj derisa u zbulua në mediat gjermane, tha FragDenStaat.

Zyrtarët grekë pretendojnë se nuk e kanë lexuar raportin dhe komisari evropian Margaritis Schinas i Greqisë, portofoli i të cilit përfshin migrimin, nuk pranoi të komentojë nëse ai ishte i informuar vetë për akuzat.

Mbrojtësit e të drejtave të njeriut, megjithatë, i bëjnë thirrje BE-së të publikojë zyrtarisht raportin për të lejuar viktimat e shtytjes të përdorin gjetjet e saj në rastet gjyqësore.

“Pyetja në vitet e ardhshme do të jetë nëse paratë e taksapaguesve do të vazhdojnë të përdoren për të ndihmuar në thyerjen e ligjit në kufijtë e BE-së – apo nëse Frontex-i do të detyrohet të pajtohet me ligjin evropian. Shtetet e Shengenit, të cilat kontrollojnë Frontex-in nëpërmjet Bordit Menaxhues, me sa duket kanë pak interes për një pajtueshmëri të tillë”, thuhet në raportin e përcjellë nga Der Spiegel.

Më 5 gusht 2020, një anëtar i Frontex-it raportoi shqetësimet e tij në një email pasi një avion i Frontex-it dëshmoi se autoritetet greke detyronin një varkë të dobët refugjatësh të kthehej në ujërat turke.

“Të tërheqësh një varkë të brishtë të mbipopulluar gjatë natës drejt detit të hapur është një situatë që mund të rrezikojë seriozisht jetën e pasagjerëve”, thuhet në email.

“Aeroplani ynë u udhëzua menjëherë të largohej nga vendi i ngjarjes nga eksperti i rojës bregdetare helene”.

Kërkohet përfundimi i Frontex-itVitet e fundit, Frontex-i është vënë nën kritika për keqtrajtimin e supozuar të refugjatëve dhe emigrantëve, duke rrezikuar shpesh jetën e tyre.

Türkiye dhe grupet globale të të drejtave kanë dënuar në mënyrë të përsëritur praktikën e paligjshme të Greqisë për të larguar azilkërkuesit, duke thënë se ajo shkel vlerat humanitare dhe ligjin ndërkombëtar duke rrezikuar jetën e njerëzve të cenueshëm, duke përfshirë gratë dhe fëmijët.

Në fillim të këtij viti, kreu i Frontex-it, Fabrice Leggeri, dha dorëheqjen mes skandalit. Greqia i dha Leggerit një çmim shtetëror në janar, duke e falënderuar për ndihmën e vendit për të ulur shkallën e emigrantëve që vijnë.

Grupet e të drejtave të njeriut kanë dokumentuar gjithashtu shkelje të tjera të të drejtave të njeriut në kufijtë e BE-së ku operon Frontex-i.

“Frontex ka dështuar në mënyrë të përsëritur të ndërmarrë veprime efektive kur i vihen në vëmendje akuzat për shkelje të të drejtave të njeriut,” tha Eva Cosse, studiuese e Evropës Perëndimore në Human Rights Watch.

Javën e kaluar, front-LEX, një OJQ që sfidon politikat e BE-së për migracionin, ngriti një rast në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së në Luksemburg duke kërkuar përfundimin e menjëhershëm të operacioneve të Frontex në Greqi bazuar në gjetjet e raportit të OLAF-it.

“Për sa kohë që Frontex është atje, qeveria greke ka 'carte blanche' për të vazhduar hedhjen e emigrantëve në ujë për t’u mbytur,” thanë avokatët e front-LEX, Omer Shatz dhe Iftach Cohen për Associated Press.