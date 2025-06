ShBA-ja nuk është më e paanshme në çështjen e ishullit qipriot, tha sot Ministri i Jashtëm i Türkiye-s, Mevlüt Çavuşoğlu. Ai vlerëson se ShBA-ja ka humbur balancin në këtë çështje.

Gjatë fjalës së tij në “Takimet e qytetit të AK Partisë drejt 2023", Ministri turk Çavuşoğlu theksoi se Ankaraja vazhdon përpjekjet për të siguruar njohje ndërkombëtare për Republikën Turke të Qipros Veriore.

Ai kritikoi administratën greke të Qipros sepse “nuk ndan asgjë me qipriotët turq, as ujin dhe as energjinë elektrike”.

Çavuşoğlu gjithashtu kritikoi ShBA-në “për ‘bullizimin’ e Arabisë Saudite lidhur me shkurtimin e prodhimeve të naftës”.

Kryediplomati turk foli edhe për kontestin Azerbejxhan – Armeni. Sipas tij, OSBE-ja nuk mund ta zgjidhë këtë kontest sepse “është bërë palë me okupatorin në 30 vitet e fundit”.