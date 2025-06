Afati i riregjistrimi të automjeteve me targa serbe në Kosovë po hyn në javën e fundit. Deri më 31 tetor pronarët e makinave me targat të lëshuara nga autoritet serbe kanë mundësi të bëjnë zëvendësimin e tyre me targa RKS. Pas kësaj date, sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës, ata nuk do të lejohen të hyjnë a të lëvizin në territorin e Kosovës.

Qeveria dhe presidenca e Kosovës në një vijëTeksa po afrohet 31 tetori, autoritet në Kosovë këmbëngulin në respektimin e ligjit dhe kushtetutës së vendit. Presidenca dhe Qeveria rreth çështjes së riregjistrimit të targave janë me një vijë. Shtyrje të afatit për targat nuk duhet të ketë.

Riaktualizimi i kësaj teme u bë javën e kaluar nga përfaqësues special i ShBA-së, Gabriel Escobar, i gjatë vizitës në Kosovë, tha se ka kërkuar shtyrjen e afatit për zëvendësimin e targave për 10 muaj.

Interesim i ulët për targat RKSMbështetur në të dhënat publike të institucioneve të Kosovës, gjatë periudhës së kaluar një numër tejet simbolik i qytetarëve i kanë zëvendësuar targat serbe me ato RKS. Ministri Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, në shtator deklaroi se vetura e një pjesëtari të Policisë së Kosovës është djegur pasi i njëjti ka pasur targa RKS.

Pas këtij rasti ai i apeloi presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, të ndalojë së mbështeturi së mbështeturi aktet e dhunshme dhe terroriste ndaj qytetarëve besnikë të RKS-së.

KFOR-i i gatshëm të reagojëNë fund të muajit korrik në Veri të Kosovës situata përsëri u tensionua. Barrikadat dhe bllokimi i rrugëve nga minoriteti serb sërish u kthey në skenë. U regjistruan edhe sulme ndaj pjesëtarëve të Policisë së Kosovës. Këto zhvillime ndikua që autoritet kosovare të zhvendosin afatet paraprake për dokumentet dhe targat.

Pas këtyre ngjarjeve drejtuesit e KFOR-it disa herë gjatë muajve të kaluar theksuan se do të reagojnë në rast të rritjes së tensioneve. Brenda kësaj periudhe është rritur edhe numri i trupave të KFOR-it. Më datë 27 shtator në kampin e ushtrimeve në Novo Sellë ka filluar një stërvitje e cila pritet të zgjasë deri më 2 nëntor.