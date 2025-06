Çështja e targave të serbëve lokalë në Kosovë mund të zgjidhet brenda disa ditëve, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit. Zëdhënësi i DASh, Ned Price, tha në një deklaratë se ShBA-ja shpreson që të zgjidhet kjo çështje në mënyrë paqësore.

“Ne do të vazhdojmë ta mbështesim atë dialog të BE-së. Ne do të vazhdojmë të jemi partnerë si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë me shpresën se do ta zgjidhin këtë mosmarrëveshje në mënyrë paqësore gjatë ditëve në vijim”, tha Price.

Zëdhënësi i DASh-it, Ned Price, ka theksuar sërish mbështetjen e ShBA-së për dialogun nën patronatin e Bashkimit Evropian.

“Ne e mbështesim plotësisht dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Kjo është arsyeja pse Zëvendësndihmës Sekretari i Shtetit, Gabriel Escobar, ishte në Prishtinë dhe Beograd për të mbështetur këtë proces. Siç e dini, edhe vetë Sekretari ka qenë thellësisht i angazhuar në këtë. Ai foli me presidentin serb, Vuçiq, dhe me kryeministrin e Kosovës, Kurtin, besoj se kjo ishte në fillim të këtij muaji, më 11 tetor. Ai nënvizoi mbështetjen tonë për dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja. Ai kërkoi angazhim të vazhdueshëm konstruktiv për të siguruar paqen dhe stabilitetin në gjithë rajonin”, theksoi zëdhënësi i DASh-it.

Ndërkohë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përsëriti sot pas Samitit të Ballkanit Perëndimor, të organizuar nga The Economist në Prishtinë se nuk do të ketë shtyrje të afatit për targat.

Kërkesa për shtyrjen e afatit për targat për 10 muaj erdhi edhe ng ai dërguari i ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.