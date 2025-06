Mali i Zi është strehë për rreth 11 mijë refugjatë ukrainas dhe ai vend nuk do t’i njohë kurrë përpjekjet ruse për të aneksuar territoret ukrainase, tha sot në Zagreb kryetarja e Parlamentit të Malit të Zi, Danijela Gjuroviq.

Në fjalimin e saj në Samitin e Parë Parlamentar të Platformës Ndërkombëtare të Krimesë në Zagreb, Gjuroviq deklaroi se bota po përjeton krizën më të madhe humanitare që nga Lufta e Dytë Botërore dhe se lufta kërcënon jo vetëm Ukrainën, por edhe sigurinë evropiane dhe euroatlantike.

“Ky konflikt ushtarak ka gjithashtu një element të rritjes ekonomike të një gamë më të gjerë. Unë jam këtu, para së gjithash, për të deklaruar qartë se Mali i Zi qëndron fort me popullin ukrainas. Ne e konfirmuam këtë në parlamentin tonë me një rezolutë që dënon sulmin rus ndaj Ukrainës. Mali i Zi gjithashtu dënoi agresionin në të gjitha forumet ndërkombëtare në të cilat ne morëm pjesë dhe i bëri thirrje Rusisë të ndalojë menjëherë sulmet e saj dhe të tërheqë forcat e saj", tha Gjuroviq.

Ajo theksoi se Mali i Zi e konsideron çdo formë agresioni të papranueshme dhe se mbështet plotësisht pavarësinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht.

“Ne duam të punojmë me aleatët dhe vendet e tjera mike për të gjetur një zgjidhje për Krimenë dhe territoret e tjera të pushtuara në Ukrainë. Mali i Zi qëndron me popullin e Ukrainës. Ne do të vazhdojmë të dërgojmë ndihma, t’i mbajmë dyert hapur për refugjatët ukrainas. Sot, Mali i Zi është një strehimore për rreth 11.000 ukrainas, që është pak më pak se dy për qind e popullsisë sonë totale”, tha Gjuroviq.

Në fund, ajo tha se “Mali i Zi nuk i njeh dhe as do t’i njohë kurrë përpjekjet ruse për të aneksuar territoret ukrainase.”

“Mezi pres samitin e ardhshëm parlamentar të Platformës së Krimesë në Krime vitin e ardhshëm”, tha Gjuroviq.

Presidenti i Parlamentit kroat Gordan Jandrokoviq dhe Presidenti i Radës Verkhovna të Ukrainës Ruslan Stefançuk hapën samitin e parë parlamentar të Platformës së Krimesë në Zagreb.

Në gusht 2021, në Kiev u mbajt samiti inaugurues i Platformës së Krimesë, i cili koordinon përgjigjen ndërkombëtare ndaj aneksimit të Krimesë dhe sfidave të tjera të sigurisë. Samiti u mbajt edhe këtë vit në gusht, në formë virtuale dhe të dy ishin në nivel presidentësh shtetesh ose qeverish.

Takimi në Zagreb vendosi dimensionin parlamentar të Platformës së Krimesë dhe 42 delegacione nga 32 vende morën pjesë në samitin e 24 dhe 25 tetorit.