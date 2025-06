Përvetësimi i njohurive të caktuara nëpërmjet orëve onlajn gjatë pandemisë mes nxënësve amerikanë ka treguar historikisht rezultatin më të keq, sipas të dhënave nga NAEP (National Assessment of Educational Progress), i njohur edhe si "National's Report Card".

Matematika dhe aftësitë e të lexuarit kanë rënë në nivelet e tyre më të ulëta që para pandemisë Covid-19, treguan rezultatet e testeve kombëtare të publikuara të hënën, një tregues i dëmit që mbyllja e shkollave u ka shkaktuar fëmijëve.

Rezultate rekord të ulëta u vunë re në matematikë. Kjo tendencë është e dukshme në shumicën e shteteve amerikane dhe pothuajse në të gjitha grupet demografike. Rezultate jo të mira u regjistruan edhe në pjesën e leximit.

Testet u kryen ndaj nxënësve të klasës së katërt dhe të tetë midis janarit dhe marsit 2022.

Provimet e matematikës pasqyruan performancën e 116.200 nxënësve të klasës së katërt në 5.780 shkolla dhe 111.000 nxënësve të klasës së tetë në 5.190 shkolla. Testet e leximit iu dhanë 108.200 nxënësve të klasës së katërt në 5.780 shkolla dhe 111.300 nxënësve të klasës së tetë në 5.190 shkolla.

Aftësitë e nxënësve të klasës së tetë në matematikë ranë me shtatë pikë krahasuar me përqindjen e vitit 2019 dhe aftësia për të lexuar me dy pikë. Testi konsiderohet si shfaqja e parë gjithëpërfshirëse kombëtare e arritjeve të studentëve që nga fillimi i pandemisë. Studimet e mëparshme kanë dokumentuar rezultate të ngjashme më të dobëta në lexim dhe matematikë pasi udhëheqësit politikë dhe distriktet shkollore mbyllën shkollat ​​dhe iu drejtuan "mësimit në distancë".

Raporti, mes të tjerash, tregon se në vitin shkollor 2020-2021 rezultatet më të mira në orët onlajn u arritën nga ata studentë që kishin më shpesh akses në kompjuter, një mjedis të qetë pune dhe ndihmë shtesë nga mësuesit e tyre. Nxënësit e klasës së tetë me sukses më të lartë thanë se merrnin pjesë në klasa në kohë reale në internet me mësues më shpesh sesa bashkëmoshatarët e tyre me sukses më të ulët. Rezultatet e testit ishin më të këqijat midis fëmijëve të pakicave, gjegjësisht midis nxënësve të bardhë dhe bashkëmoshatarëve të tyre afrikano-amerikanë dhe latino-amerikanë u zgjeruan që kur testi u administrua për herë të fundit në 2019.