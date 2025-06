Goranët që jetojnë në Serbi do ta marrin këshillin e tyre të parë kombëtar më 13 nëntor, për kur u paralajmëruar Kuvendi themelues dhe zgjedhja e 15 anëtarëve të këshillit, ndërsa nisma për formimin e saj filloi nga Novi Pazari.

“Kjo për arsye se në fillim interesimin më të madh e treguan banorët e atij qyteti dhe më pas na u bashkuan edhe goranët nga e gjithë Serbia”, tha për Tanjug, bartësi i listës, Amir Kajkush dhe shtoi se lista do të t'i dorëzohet Komisionit Republikan të Zgjedhjeve të Serbisë.

Ai shtoi se në mesin e kandidatëve që do të zgjidhen në kuvendin zgjedhor në procesin zgjedhor për anëtarë të këshillave nacionale të pakicave kombëtare nuk ka asnjë me përkatësi partiake dhe se shumica e tyre janë nga Novi Pazari, një e treta janë nga Beogradi, dhe ka edhe banorë të vendeve të tjera me origjinë nga Gora.

“Meqenëse është duke u zhvilluar zgjimi i vetëdijes kombëtare të goranëve, ne po bëjmë gjithçka për të ruajtur traditat, zakonet dhe gjuhën, për të cilat kemi marrë mbështetje të madhe, jo vetëm nga bashkatdhetarët në Serbi, por edhe nga diaspora, si dhe nga numri i madh i njerëzve tanë që jetojnë në vetë Gorë”, thekson ai.

Kajkush gjithashtu theksoi se sipas regjistrimit të fundit në Serbi ka pasur rreth 8000 goranë dhe sipas atij numri është dashur të sigurohen së paku 20 zgjedhës dhe për secilin numër të njëjtë të votave.

“Kemi mbledhur më shumë – gjithsej 26 zgjedhës me 520 vota të cilët do të mund të votojnë për kandidatët e listës sonë, thotë bartësi i listës gorane.

Zgjedhjet për këshillat e pakicave kombëtare në Serbi do të mbahen më 13 nëntor në Kuvendin Popullor të Serbisë dhe përveç goranëve, sipas sistemit zgjedhor do të votojnë edhe tre këshilla të tjerë kombëtarë - malazezët, maqedonasit dhe kroatët, ndërsa të gjithë këshillat e tjerë do të zgjidhen drejtpërdrejt.

Ndryshe, selia e Këshillit Kombëtar të Goranëve në Serbi, do të jetë në Novi Pazar nga edhe buron iniciativa për themelimin e këtij këshilli.