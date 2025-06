Organizata ombrellë e futbollit botëror mund të bllokojë pjesëmarrjen e Tunizisë në Kupën e Botës 2022 vetëm disa javë përpara fillimit të kompetecionit. Kjo pasi FIFA ka paralajmëruar së fundmi Federatën Tuniziane të Futbollit (FTF) lidhur me dyshimet për ndërhyrje të qeverisë brenda Federatës.

Doha News raportoi se FIFA dërgoi një letër duke paralajmëruar Federatën Tuniziane të Futbollit pasi Tunizia mund të rrezikojë pjesëmarrjen në Katar 2022 nëse zbulohet çfarëdo ndërhyrje e qeverisë tuniziane brenda federatës.

Në letër, FIFA i kërkoi Tunizisë të sqaronte deklaratën e ministrit të Rinisë dhe të Sporteve, Kamel Deguiche, i cili kërcënoi se do të shpërndajë disa zyra federale, gjë që shkaktoi reagimin e FIFA-s.

Sipas rregullave të FIFA-s, nuk duhet të ketë asnjë përfshirje qeveritare dhe gjyqësore në federatat e të gjitha shteteve anëtare në mënyrë që ato të mund të kryejnë aktivitetet e futbollit të pavarura.

"Çdo mosrespektim i këtyre detyrimeve mund të rezultojë në vendosjen e gjobave sipas ligjeve të FIFA-s, duke përfshirë pezullimin e federatës përkatëse", thuhet në letrën e FIFA-s.

Në shkurt, FIFA pezulloi të gjitha aktivitetet e futbollit ndërkombëtar të Zimbabvesë dhe Kenias për ndërhyrjet e qeverive përkatëse në futboll.

Të njohur si "Shqiponjat e Kartagjenës", Tunizia do të luajë Kupën e saj të gjashtë të Botës, ndërsa vendi i Afrikës së Veriut do të përballet me kampionët aktualë të botës, Francën, si dhe Australinë dhe Danimarkën në Grupin D.

"Katari 2022", që për herë të parë do të mbahet gjatë dimrit, do të fillojë më 20 nëntor. Tunizia më parë ka luajtur në Kupën e Botës 1978, 1998, 2002, 2006 dhe 2018, por "Shqiponjat e Kartagjenës" nuk arritën asnjëherë të kalonin fazën e grupeve.

Në hapjen e Grupit D, Tunizia do të luajë kundër gjysmëfinalisteve të EURO 2020, Danimarkës më 22 nëntor.