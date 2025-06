Ndihmës drejtoresha e Entit të Statistikave të Republikës së Serbisë, Snezhana Lakçeviq, tha sot se në Serbi deri më 30 tetor janë regjistruar rreth 6.300.000 qytetarë, rreth 3.450.000 banesa dhe rreth 2.400.000 familjet.

“Në Institutin e Statistikave Republikane po monitorojmë në vazhdimësi situatën në terren, gjegjësisht si po zhvillohen aktivitetet e regjistrimit. Mund të them se në shumicën e njësive të vetëqeverisjes lokale regjistrimi ka përfunduar ose do të përfundojë sot, pra brenda periudhës së planifikuar. Një analizë gjithëpërfshirëse është duke u zhvilluar dhe ne do ta informojmë publikun për rezultatet e asaj analize gjatë ditës”, tha Lakçeviq për Tanjug.

Ndryshe, shqiptarët në Serbi pas 20 viteve janë duke marrë pjesë në procesin e regjistrimit të popullatës. Në vitin 2011 pjesa dërrmuese e shqiptarëve në Serbi e bojkotuan këtë proces për shumë arsye, përfshirë edhe pse formularët ishin vetëm në gjuhën serbe në alfabetin qirilik.