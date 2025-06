Ka hyrë zyrtarisht në fuqi, masa qortuese për targat ilegale, vendim ky i Qeverisë së Kosovës për ata që refuzojnë t’i konvertojnë ato në ‘RKS’.

Vendimin për shkallëzim të zbatimit të vendimit për targat e veturave të serbëve, Qeveria e Kosovës e mori të premten.

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka thënë se Policia e Kosvës në përputhje me vendimin e ri të qeverisë dhe legjislacionin në fuqi, për të gjithë pronarët e mjeteve që qarkullojnë me targa ilegale, fillon shqiptimin e masës së qortimit, me kërkesën që të njëjtit të drejtohen në cilëndo nga Qendrat e Regjistrimit të Automjeteve për të regjistruar mjetet e tyre me targa RKS.

“Ftoj të gjithë qytetarët tanë të cilët posedojnë mjete të pajisura me targa ilegale ‘PR’, ‘KM’, ‘PZ’, ‘GL’, ‘UR’, ‘PE’, ‘DA’ apo ‘ĐA’ nga 10 qershori i vitit 1999 deri më datë 21 prill 2022, që të regjistrojnë mjetet e tyre me targa RKS dhe kështu të përmbyllim me sukses këtë proces që kontribuon drejtpërdrejtë në sigurinë publike, sigurinë në trafik dhe kthimin e ligjshmërisë në vend. Inkurajoj qytetarët që të mos mbesin peng të interesave politike dhe grupeve kriminale por të shfrytëzojnë të gjitha lehtësirat dhe të regjistrojnë mjetet e tyre në të gjitha Qendrat e Regjistrimit, pa marrë parasysh vendbanimin apo vendqëndrimin”, ka shkruar ai në Facebook.

Vendimi i Qeverisë së Kosovës çështjen e targave parasheh që nga sot e deri më 21 nëntor të zbatohet masa e qortimit. Pastaj duke nisur nga data 21 nëntor e deri më 21 janar do të jetë masa e gjobitjes. Faza e tretë e zbatimi të vendimit të Qeverisë së Kosovës përasheh përdorimin e targave provuese. Kjo masë parashihet të hynë në fuqi nga data 21 janar e deri më 21 prill, pas të cilës datë siç deklaroi kryeministri Albin Kurti nuk do të lejohen targa tjera në Republikën e Kosovës.