Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun rus, Vladimir Putin, lidhur me marrëveshjen e Istanbulit për qarkullimin e lirë të drithërave të Ukrainës dhe zhvillimet e fundit lidhur me këtë çështje.

Erdoğan ka shprehur bindje se do të vendoset një bashkëpunim i orientuar drejt zgjidhjes lidhur me dërgesat e drithit.

“Türkiye vazhdon të ndërmarrë iniciativat e nevojshme me të gjitha palët për zgjidhjen e problemeve lidhur me Marrëveshjen e Drithërave”, Presidenti Erdogan i tha Putinit, njofton presidenca turke.

Erdogan ka thënë gjithashtu se nëse e zgjidhin krizën e drithërave me qasje konstruktive, do të inkurajojnë ndërmarrjen e hapave drejt rikthimit të negociatave mes Rusisë dhe Ukrainës.

Presidenti turk pritet të bisedojë edhe me homologun ukrainas Volodymyr Zelenskyy për çështjen e drithërave.

Rusia pezulloi pjesëmarrjen në Marrëveshjen e Drithërave të arritur me ndërmjetësimin e Türkiyes dhe OKB-së, pasi u sulmua flota e saj detare në Detin e Zi. Që nga arritja e Marrëveshjes së Drithërave në Istanbul, 9.5 milionë tonelata grurë nga Ukraina janë eksportuar nëpër botë.Raportet turko-greke, Gjermania t'i kthehet neutralitetitPresidenti turk Erdogan zhvilloi bisedë telefonike edhe me kancelarin e Gjermanisë, Olaf Scholz. Marrëdhëniet dypalëshe ishin në qendër të bisedës. Presidenti Erdogan thotë se i kushton “rëndësi të veçantë” dhënies epilog dialogut të zhvilluar me kancelarin gjerman Scholz lidhur me forcimin e marrëdhënieve bilaterale në çdo fushë.

Me kancelarin gjerman u diskutua gjithashtu çështja e dialogut Türkiye-BE, bisedimet për anëtarësimin e Türkiyes në Bashkimin Evropian dhe bisedimet për përditësimin e Unionit Doganor. “Këto procese duhet të ringjallen”, i tha presidenti Erdogan kancelarit gjerman.

Erdogan me Scholzin foli gjithashtu për tensionet e fundit Türkiye-Greqi, duke kërkuar nga Gjermania që “t'i kthehet qëndrimit të saj neutral” në lidhje me këtë çështje.