FOTO: “Kamera do të fokusohet në çdo grup kombëtar tifozësh me radhë,” u është thënë rekrutëve për shfaqjen në stadiumin Al Bayt në veri të Dohas. (Arkivi i AA)

Deri në 1.600 tifozë të skuadrave që u kualifikuan për Kupën e Botës të këtij viti po rekrutohen për një udhëtim në Katar me të gjitha shpenzimet të paguara për të kënduar në ceremoninë e hapjes dhe për të qëndruar për të paktën dy javë duke promovuar përmbajtje pozitive në mediat sociale në lidhje rreth turneun e futbollit dhe kombin pritës.

Tifozët nga secila prej 32 skuadrave janë të nevojshme për një seksion pesëminutësh me temën e tifozëve të ceremonisë përpara se Katari të luajë me Ekuadorin në ndeshjen hapëse më 20 nëntor.

Ata do të performojnë një këngë specifike për secilin vend, të zgjedhur nga organizatorët, sipas dokumenteve të parë nga Associated Press.

“Ne do të ndajmë me ju këngën e përzgjedhur nga vendi juaj për t’u siguruar që jeni familjarizuar me të", u thanë organizatorët tifozëve.

Programi ka përjashtuar “personat me përkatësi të dukshme politike” dhe synon të rekrutojë 30 deri në 50 mbështetës nga secili ekip që ishin në gjendje të tregonin “statusin e tyre si tifoz purist”, thuhet në dokumente.

“Kamera do të fokusohet në çdo grup kombëtar tifozësh me radhë", u është thënë rekrutëve për shfaqjen në stadiumin Al Bayt në veri të Dohas.

“Bëhuni gati me këmishën, flamujt dhe shallet tuaja për të brohoritur dhe bërtitur”.

#IAMAFAN

Tifozëve u ofrohen fluturime të klasës ekonomike dhe akomodimi në apartamente me vlerë mijëra dollarësh për të qëndruar të paktën deri më 4 dhjetor, ose përgjatë gjithë turneut nëse ata dëshirojnë, plus një pagesë ditore prej 68 dollarësh (250 rialë Katari).

Projekti i ceremonisë së hapjes është një zgjatje e një plani afatgjatë nga organizatorët e Kupës së Botës për të zgjedhur “Udhëheqësit e tifozëve” në secilin vend, të cilëve u kërkohet të jenë influencues të mediave sociale duke përdorur hashtagun “IAMAFAN”.

Këtyre fansave kryesorë u kërkohet të “inkorporojnë, aty ku është e përshtatshme” përmbajtje të ofruar nga organizatorët e Katarit dhe të mbështesin Kupën e Botës “duke pëlqyer dhe rishpërndarë postimet e palëve të treta”.

Udhëheqësve të tifozëve u është thënë “ne nuk po kërkojmë që të jeni zëdhënës për Katarin”, por “pa dyshim që nuk do të ishte e përshtatshme që ju të përçmoni” vendin ose turneun.

Influencuesit gjithashtu duhet të bien dakord të “raportojnë çdo koment ofendues, poshtërues ose abuziv” në mediat sociale te komiteti organizativ dhe, nëse është e mundur, bashkëngjitur të atij raportimi të sigurojnë edhe pamje të asaj që ka ndodhur.

Në një deklaratë, organizatorët e Katarit thanë se ishin konsultuar me një “Rrjet udhëheqës të tifozëve” prej më shumë se 450 personash në 59 vende për të ndihmuar në përmirësimin e Kupës së Botës për vizitorët.