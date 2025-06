Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, si pjesëmarrës në Panairin për Tregti, të Shoqatës së Industrialistëve dhe Biznesmenëve të Pavarur MÜSİAD EXPO në Istanbul, ka adresuar kritika për komunitetin ndërkombëtar sa i përket vëmendjes së tyre ndaj shteteve si Somalia, Xhibuti dhe Sudani.

“Asnjë përpjekje e sinqertë e treguar nga komuniteti ndërkombëtar për Somalinë. Ne duhet të dërgojmë grurë dhe plehra në vendet e varfra pa pagesë, unë do ta adresoj çështjen në samitin e G20. Ne do të sigurojmë që anijet me grurë do të arrijnë në Somali, Xhibuti dhe Sudan”, ka thënë Erdoğan.

Presidenti turk po ashtu kritikoi mentalitetin që e percepton Evropën si “kopsht” dhe pjesën tjetër të botës si “vend i shkretë”.

“Ne nuk e pranojmë mentalitetin që e përcakton Evropën si kopsht dhe të tjerët si xhungël, sepse me këtë kuptim, afrikanët, aziatikët dhe amerikanët latinë nuk janë gjë tjetër veçse fuqi e lirë punëtore”, ka shtuar Erdoğan.

Më tutje Erdoğan shpreson se së shpejti Türkiye të bëhet qendër e gazit natyror.

“Rusia do të dërgojë gaz në Evropë përmes Türkiyes. Shpresojmë që së shpejti të shtojmë gazin natyror që zbuluam në Detin e Zi dhe energjinë bërthamore nga centrali Akkuyu në shumëllojshmërinë e energjisë sonë”, përfundoi Erdoğan.