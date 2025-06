Përfundoi “Samiti i 2-të Arsimor i Istanbulit” i organizuar nga Fondacioni Turk Maarif. Në sesionin e parë të ditës së dytë dhe të fundit të samitit të mbajtur në Qendrën e Kongreseve dhe Kulturës Bağlarbaşı, temat “E ardhmja e gjeneratës Covid” dhe “Edukimi i Diferencuar” u diskutuan radhazi.

Në sesionin e fundit të samitit u diskutua "Kërkimet alternative në arsim". Në seancën e moderuar nga anëtari i Fakultetit të Universitetit Medeniyet të Istanbulit, assoc. dr. Ömer Avcı, Kryetari i Zhvillimit i EdX Business John Schwartz, kryetari i ‘Coursera for Campus’ Scott Shireman, anëtar i fakultetit të Universitetit Marmara prof. dr. Kemal Sayar, profesori i sociologjisë arsimore dhe i edukimit të mësuesve në Universitetin e Peshawarit, Syed Munir Ahmed si dhe presidenti i Universitetit të Zhvillimit Afrikan Kader Kaneye morën pjesë si folës.

“Ne po e mbyllim hendekun mes njerëzve të pasur dhe atyre që nuk janë"

Duke kujtuar se sistemi arsimor ka kaluar papritur në një model edukimi virtual me epideminë Covid-19, Presidenti i Zhvillimit të Biznesit të EdX John Schwartz vuri në dukje se tani mund të arrihet një audiencë shumë më e gjerë nëpërmjet kësaj mënyre (arsimimi virtual).

“Çfarë do të thoshit nëse do të vija te ju dhe do të thosha se ata do t'i ofrojnë përmbajtjet e tyre në Harvard dhe MIT falas për këdo në botë, të njëjtat kurse që ofrojnë për studentët e tyre? Ne ofrojmë një ekosistem të të mësuarit gjatë gjithë jetës për të gjithë, kudo. Ne po kalojmë hendekun midis njerëzve të zgjuar dhe të pasur, disa prej të cilëve mund të hyjnë në këto shkolla elitare dhe të tjerë që nuk munden. Duhet ta pranojmë, të rritemi dhe ta përdorim si mjet në sistemin e sotëm arsimor", tha Schwartz.

“Brenda tri javësh, miliona studentë klikuan një buton dhe kaluan në arsimin onlajn”

Duke prekur çështjen nëse arsimi në distancë mund të jetë një alternativë për edukimin ballë për ballë, Schwartz tha: “Unë ia bëra vetes këtë pyetje shumë dhe - po, ka pasur një alternativë. Brenda tri javësh, miliona studentë shtypën një buton dhe kaluam në edukimin onlajn. Ne po theksonim rëndësinë e kësaj gjatë gjithë epidemisë. Kishte edhe nga ata që e shtynë atë. “Njerëzit nuk e kishin idenë se si do të evoluonte. Ata nuk dinin për efektet e saj, por edhe pse epidemia ishte e tmerrshme, ajo ishte trampolina jonë. Të gjithëve që njoh anembanë botës u ka ndodhur disi të marrin trajnim onlajn.”

“Arsimimi onlajn është një mjet i mirë në shumë fronte”

Scott Shireman, Shef Global i ‘Coursera for Campus’, theksoi rëndësinë e edukimit virtual. Duke shprehur se edukimi virtual ka edhe aspekte të dobishme. Shireman tha: “Edukimi onlajn është një mjet i mirë në shumë fronte. Së pari, ai ofron arsimim. Është gjithashtu i dobishëm për studentët e universitetit, sepse ofron fleksibilitet që nuk është ofruar më parë. Arsimi onlajn ka disa përfitime. Disa prej tyre janë madje më mirë për sa u përket sistemeve inkurajuese dhe mbështetëse në krahasim me edukimin ballë për ballë. Për momentin, ne po zhvillojmë si edukimin ballë për ballë ashtu edhe atë onlajn në një mënyrë të fokusuar te studentët duke përdorur mjetet që kemi,” shtoi ai.

Në samit u shpërndanë edhe çmimet e Konkursit të 3-të Ndërkombëtar të Maarif-it për Fotografi të organizuar nga Fondacioni Turk Maarif. Ndërsa Shajar Zahra nga Pakistani fitoi çmimin e madh në garë, Rania Hasan nga Burundi u rendit e dyta dhe Mustafa Rexhebi nga Afganistani u rendit i treti. Fituesit morën çmimet e tyre nga Kryetari i Bordit të Administrimit të Fondacionit Turk Maarif, prof. dr. Birol Akgün.