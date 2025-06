Në këtë ditë, 29 vjet më parë, pasi u godit në mënyrë të përsëritur nga raketat e Këshillit Kroat të Mbrojtjes (HVO), u shemb Ura e Vjetër në Mostar, një simbol i qytetit në Neretva dhe trashëgimia më e vlefshme kulturore dhe historike në Bosnjë e Hercegovinë.

Shembja e Urës së Vjetër në Mostar më 9 nëntor 1993 ishte një lajm që tronditi opinionin botëror dhe edhe pas 29 vitesh në qytetin e Neretvës, është një temë që hap plagë të vjetra dhe zgjon kujtime të dhimbshme.

Ura e vjetër në Mostar u shkatërrua nga granatimet nga Këshilli Kroat i Mbrojtjes (HVO). Me të, e gjithë bërthama e vjetër e qytetit të vjetër, ndër të cilat ka disa xhami monumentale, medrese dhe i vetmi hamam në Hercegovinë.

Prishja e Urës së Vjetër filloi njëzet ditë më parë dhe intensivisht më 8 nëntor 1993. Ajo u qëllua nga lartësitë e afërta malore të Planinicës dhe Stotinës me predha me fuqi të madhe shkatërruese. Predha kanë rënë edhe mbi kullat e Tarës dhe Halebinkës, të cilat janë një lloj peshe statike për urën. Rruga me emrin "Kujunxhilluk" është zhdukur plotësisht. Predhat e shembën intensivisht urën pjesë-pjesë për dy ditë rresht. Dhe, më në fund, në orën 10 e 16 minuta të 9 nëntorit, kryevepra e Mimar Hajrudinit u dorëzua. Ai ra në Neretvën e ftohtë.

Restaurimi i Urës së Vjetër, i financuar nga Türkiye, Kroacia, Italia, Holanda, Banka Botërore, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Qyteti i Mostarit, filloi në vitin 2003.

Guri i parë në harkun e ri të Urës së Vjetër u vendos nga zëvendëskryeministri i atëhershëm i Republikës së Türkiyes, Bulent Arinç. Rinovimi përfundoi në korrik 2004 dhe ceremonia e hapjes së madhe u mbajt më 23 korrik 2004.

Puna për restaurimin e urës u krye me sukses nga kompania turke ER-BU.

Në korrik 2005, në një takim në Republikën e Afrikës së Jugut, Ura e Vjetër në Neretva u përfshi në listën e monumenteve të mbrojtura të UNESCO-s, si monument i kulturës dhe i pajtimit.

Ura e vjetër u ndërtua sipas projekteve të arkitektit turk Mimar Hajrudin midis viteve 1557 dhe 1566.