Forcat e sigurisë dhe shërbimet e inteligjencës vazhdojnë luftën kundër organizatës terroriste PKK në rrjetet sociale.

Në këtë kontekst, si pjesë e hetimeve për rrjetet sociale PKK/KCK, u monitoruan aktivitetet propagandistike dhe dezinformuese të organizatës terroriste kundër Türkiyes.

U zbuluan llogari që ishin përfshirë në fushata të organizuara nën etiketën e PKK-së dhe kryenin propagandë terroriste dhe prodhonin përmbajtje të rreme kundër Türkiyes.

U identifikuan gjithashtu llogari që nisnin fushata të PKK-së në rrjetet sociale, publikuan postime me përmbajtje propagandistike të organizatës terroriste në ndërveprim të ndërsjellë, kërkonin monitorimin e llogarive që mbështesnin këtë organizatë dhe mundësonin koordinimin mes llogarive të organizatës PKK.

Analiza zbuloi se përdoruesit e disa llogarive që kryenin propagandë të PKK-së me emra të rremë në rrjetet sociale kishin precedentë penalë të lidhur me trafikimin e drogës.

Llogaria "@JIYANZAGROS_21", e cila ka një rol aktiv në rrjetet sociale të organizatës terroriste PKK, u zbulua se i përket Zeliha Erturk, e cila ka të dhëna për vepra penale si "krijimi i një organizate me qëllim kryerjen e veprave penale" dhe "trafikim dhe furnizim me drogë ose mjete narkotike".

Është konstatuar se Zeliha Erturk jeton në qytetin Amersfoort të Holandës, ku ka shkuar ilegalisht.Të afërmit e saj kanë gjithashtu të dhëna për terrorizëm

Zeliha Erturk, përfituesja e llogarisë propagandistike të PKK/KCK-së, dhe anëtarët e familjes së saj gjithashtu kanë një precedentë të konsiderueshëm kriminal, kryesisht të lidhur me terrorizmin dhe trafikimin e drogës.

Rezultoi se anëtarët e familjes Erturk, të cilët u kapën teksa transportonin drogë, veçanërisht në vendet evropiane përmes Türkiyes, kanë marrë gjithsej 28 vjet e 4 muaj burg.

Ramazan Kutlu, djali i Zeliha Erturk, u dënua me 4 vjet e 2 muaj burg për “eksportim droge dhe lëndë dehëse” në vitin 2009.

Edhe vëllai i Zeliha Erturk, Mehmet Erturk, u arrestua me rreth 52 kilogramë heroinë të sekuestruara gjatë një operacioni në portin e Mersinit në vitin 2008, kur do të dërgohej në Holandë dhe u dënua me 12 vjet e 6 muaj burg.

Motra tjetër e Zeliha Erturk, Bego Erturk, e cila gjithashtu ka një rekord anëtarësie në PKK/KCK, gjithashtu ka një precedent penal për "importimin e drogës nga jashtë" në sekuestrimin e 204.440 ekstazave në Aeroportin Ataturk në vitin 2003.

Gjithashtu, u konstatua se vëllezërit e tjerë të Zeliha Erturk, Aytac Erturk, u dënuan me 3 vjet e 4 muaj, ndërsa Ayfer Erturk me 3 vjet e 4 muaj për krime të ndryshme të lidhura me drogën.