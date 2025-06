Moska urdhëroi trupat të tërhiqeshin nga afër qytetit strategjik jugor të Ukrainës, Kherson, pasi një gjeneral i lartë amerikan vlerësoi se Rusia ka pësuar më shumë se 100.000 të vrarë ose të plagosur që nga pushtimi i fqinjit të saj në shkurt.

Ministri i Mbrojtjes Sergei Shoigu të mërkurën njoftoi se forcat ruse do të tërhiqen nga bregu perëndimor i lumit Dnipro afër Khersonit në atë që mund të jetë një pikë kthese në luftë.

Ukraina reagoi me kujdes, duke theksuar se disa forca ruse mbetën në Kherson dhe përforcime po dërgoheshin në rajon.

"Ata po largohen, por jo aq sa do të ndodhte nëse do të ishte një tërheqje e plotë ose rigrupim", tha Oleksiy Arestovych, këshilltar i Presidentit Volodymyr Zelenskiy, në një video të postuar në internet të mërkurën mbrëma.

Forcat ruse po shkatërronin ura ndërsa po largoheshin dhe po minonin rrugët, tha Arestovych.

"Për momentin, ne nuk i dimë qëllimet e tyre - a do të angazhohen në luftime me ne dhe a do të përpiqen të mbajnë qytetin e Kherson? Ata po lëvizin shumë ngadalë", tha ai.

Qyteti i Khersonit ishte i vetmi kryeqytet rajonal që Rusia e mori pas pushtimit dhe ka qenë fokusi i një kundërofenzive ukrainase. Qyteti kontrollon të vetmen rrugë tokësore për në gadishullin e Krimesë që Rusia aneksoi në vitin 2014 dhe grykën e lumit Dnipro që përçart Ukrainën.

Zyrtarët e instaluar nga Rusia kanë evakuuar dhjetëra mijëra civilë nga Kherson javët e fundit.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan përshëndeti të enjten njoftimin për tërheqjen e trupave ruse në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me perspektivat e bisedimeve midis Moskës dhe Kievit.

"Vendimi i Rusisë në lidhje me Khersonin është pozitiv dhe një vendim i rëndësishëm", deklaroi presidenti Recep Tayyip Erdoğan para gazetarëve në kryeqytetin Ankara përpara se të nisej për në samitin e vendeve turke në Uzbekistan.

Erdogan ka luajtur një rol jetik si ndërmjetës për Kievin dhe Moskën që nga fillimi i konfliktit, duke ndërmjetësuar marrëveshjen e grurit në Detin e Zi dhe duke ndihmuar në një numër shkëmbimesh të burgosurish, të vetmet përparime diplomatike në konfliktin tetëmujor.