Maqedonia e Veriut fillon procesin e anëtarêsimit në Qendrën e Ekselencës për mbrojtje kibernetike e akredituar nga NATO, me seli në Talin në Estoni, shkruan në Facebook ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani.

Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut thuhet se takimin me drejtorin e qendrës, Mart Norma, ministri Osmani theksoi se siguria kibernetike është në krye të agjendës së Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, e cila ndërmerr një sërë aktivitetesh për forcimin e kapaciteteve nacionale për t'u ballafaquar me këtë lloj të sfidave, bazuar në strategjitë nacionale të sigurisë kibernetike dhe kërcënimeve hibride.

Osmani informoi se qeveria në vazhdimësi bashkëpunon me të gjitha palët e interesuara, respektivisht me industrinë private, komunitetin hulumtues dhe akademik dhe shoqërinë civile, në përmirësimin e parandalimit, reagimit dhe rimëkëmbjes nga sulmet е infrastrukturës kritike, të cilat me fillimin e luftës në Ukrainë u bënë më të shpeshta.

"Në takimin e sotëm, Maqedonia e Veriut si anëtare e NATO-s dhe pjesë e rajonit të Ballkanit Perëndimor, i cili është i ekspozuar ndaj kërcënimeve nga sulmet kibernetike, u pranua nga Qendra e Ekselencës së Mbrojtjes Kibernetike të NATO-s dhe është në proces të anëtarësimit të plotë", thuhet në njoftim.

Në kuadër të procesit, Maqedonia e Veriut mund t’i shfrytëzojë mjetet e qendrës për ta përforcuar rezistencën e saj ndaj sulmeve hibride dhe ta forcojë mbrojtjen e infrastrukturës kritike.

Qendra e Ekselencës së Mbrojtjes Kibernetike të NATO-s është themeluar në vitin 2008 dhe ka status të Organizatës Ndërkombëtare Ushtarake. Misioni i saj është t’i mbështesë shtetet anëtare dhe NATO-n përmes ekspertizës unike ndërdisiplinore në fushën e kërkimit, trajnimit dhe ushtrimeve për mbrojtjen kibernetike.