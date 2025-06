Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka mbërritur në Samarkand të Uzbekistanit për të marrë pjesë në samitin e nëntë të Organizatës së Shteteve Turke.

Presidenti Erdoğan u prit në Aeroportin Ndërkombëtar të Samarkandit nga kryeministri i Uzbekistanit, Abdulla Aripov, zv/kryeministri Jamshid Khodjaev dhe zv/ministri i Punëve të Jashtme, Gayrat Fazilov.

Presidenti shoqërohej nga zonja e parë Emine Erdoğan, ministri i Rinisë dhe i Sporteve, Mehmet Kasapoğlu, ministri i Kulturës dhe i Turizmit, Mehmet Nuri Ersoy, ministri i Arsimit, Mahmut Özer, ministri i Mbrojtjes, Hulusi Akar, ministri i Tregtisë, Mehmet Muş, ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Adil Karaismailoğlu, kreu i Komunikimeve të Presidencës Turke, Fahrettin Altun dhe zëdhënësi presidencial, İbrahim Kalın.

Tema e samitit do të jetë “Epoka e re për qytetërimin turk: Drejt zhvillimit dhe prosperitetit të përbashkët”.

Në samit do të merren vendime që do të formojnë udhëzuesin e parë 5-vjeçar të zbatimit të dokumentit të vizionit, i cili përbën udhërrëfyesin 20-vjeçar të organizatës. Po ashtu, mandati i presidencës me organizatës do të transferohet nga Türkiye në Uzbekistan. Presidenti i Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, gjatë samitit do t’i dorëzojë presidentit Erdoğan “Urdhrin e Meritave të Shquara”, si dhe “Urdhrin Suprem të Botës Turke” për shërbimet e tij të lavdërueshme.