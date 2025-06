Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku inspektoi investimet në nënstacionin elektrik të Lushnjës, të cilat garantojnë siguri energjetike dhe furnizim brenda të gjitha parametrave për abonentët.

Balluku u shpreh se falë investimeve të kryera eficienca e sektorit energjetik është rritur, pasi niveli i humbjeve ka zbritur në 19 % nga 45 % që ishte në 2013.

Ky sipas saj, ishte dhe një nga faktorët që favorizoi qeverinë për të mbështetur në këtë kohë krize çdo familje shqiptare dhe biznesin e vogël.

“Ne nuk e kemi rritur çmimin e energjisë elektrike as për konsumatorët familjarë dhe as për biznesin e vogël. Ndërkohë po diskutojmë prej disa kohësh se si mund të ndihmojmë bizneset e mëdha që janë në treg të lirë, për shkak të direktivës së BE-së, e që sot për përballen me çmime stratosferike, ku duhet të blejnë energjinë deri në 60 lekë kilovatin”, tha zv/kryeministrja

Ndërkohë, Balluku bëri të ditur se nuk do të ketë kufizime në furnizimin me energji.