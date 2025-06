Partia Demokratike e Republikës së Shqipërisë depozitoi sot në Gjykatën Kushtetuese padinë kundër marrëveshjes për Portin e Durrësit.

Në një prononcim për mediet para Gjykatës Kushtetuese, nënkryetari i PD-së Oerd Bylykbashi, e cilësoi atë një aferë e gatur në fshehtësi.

“Jo thjesht me mungesën e transparencës, por e bërë qëllimisht kështu, sepse është një grabitje e tillë e pasurisë publike për interesa private, marrja e pasurisë publike, Porti i Durrësit dhe dhënia për interes përfitimi individësh privat nën petkun e investitorit strategjik, por në fakt me kompani offshore që në fakt pas tyre qëndrojnë interesat e pushtetarëve. Pikërisht këtë ne e godasim në Gjykatën Kushtetuese. Shpresojmë se Gjykata Kushtetuese do të qëndrojë në nivelin e saj që pritet nga opinioni publik, dhe të zbatojë Kushtetutën në mbrojtjen e interesit publik”, tha ai.

Ai shtoi se Porti i Durrësit është një aset ekonomik i të gjithë shqiptarëve.

“Porti i Durrësit është atje si themel i një qyteti 3-mijëvjeçar dhe nuk mund t’u merret qytetarëve. Ne do ta bëjmë këtë betejë, sepse nuk mundet që magaafera më e madhe korruptive të jetë simboli i mënyrës së qeverisjes. Këtë PD nuk do ta lejojë”, tha Bylykbashi.

Pas këtij hapi të opozitës në Shqipëri, kryeministri Ed Rama, përmes një shkrimi në Twitter, tha se synimi i këtij sulmi të dëshpëruar është pengimi i këtij investimi të madh transformues për Durrësin dhe gjithë Shqipërinë, përmes intimidimit të një prej kompanive flamur të Emirateve të Bashkuara, të cilën e kemi sjellë me mbështetjen e Presidentit, Sheikh Muhammed Bin Zayed.