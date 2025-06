Presidenti i Türkiyesm Recep Tayyip Erdoğan shprehu nevojën për të respektuar deklaratën e Rusisë për sulmin e supozuar me raketa ndaj Polonisë dhe tha se vënia e gishtit nga Moska do të përshkallëzojë më tej tensionet.

"Duhet të respektoj deklaratën e Rusisë. Në këtë drejtim, është e rëndësishme për ne që Rusia të thotë: 'Kjo nuk ka të bëjë fare me ne'".tha Erdoğan në një konferencë shtypi në margjinat e samitit të G20 në Bali, Indonezi.

Ai vuri në dukje se vënia e gishtit nga Rusia pasi mësoi se raketa nuk është e prodhimit rus do të përshkallëzojë më tej tensionet.

Komentet e Erdoğanit erdhën pas raporteve për një sulm të supozuar me raketa në Poloni që vrau dy persona.

Lidhur me marrëveshjen e drithit të Istanbulit, Erdoğan tha se pas kthimit në vendin e tij do të diskutojë me homologun rus Vladimir Putin për zgjatjen e marrëveshjes së drithit për të paktën një vit.

“Do të diskutojmë edhe transportin e plehrave dhe amoniakut”, shtoi presidenti turk.

Më 22 korrik, Türkiye, Kombet e Bashkuara, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në Istanbul për rivendosjen e eksporteve të drithit nga tri porte ukrainase të Detit të Zi, të bllokuara nga lufta midis Rusisë dhe Ukrainës.

Më shumë se 10 milionë tonë drithë janë eksportuar nga Ukraina që nga 1 gushti, sipas Kombeve të Bashkuara.