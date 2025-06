Me pjesëmarrjen e 12 trupave teatrore nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia sonte në Teatrin Shqiptar në Shkup nis Festivali i Teatrit Shqiptar “Moisiu”. Gjatë 12 netëve të ardhshme, deri më 27 nëntor publiku shqiptar në Shkup dhe më gjerë do të ketë mundësi të ndjek shfaqet më të mira të produksioneve shqiptare.

Festivali starton me shfaqen “Ivanovi” të Teatrit Kombëtar të Shqipërisë, të autorit Anton Chekhov dhe me regji të Helvin Çulit.

Festivali organizohet nga Teatri Kombëtar i Shqipërisë, Teatri Shqiptar Shkup, Teatri Kombëtar i Kosovës dhe Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, të cilët e kanë konsideruar këtë, si ngjarjen më të madhe kulturore të vitit.

Teatrot kryesorë shqiptarë bashkëorganizojnë festivalin më të madh të teatrove shqiptare nga të trija shtetet. Festivali “Moisiu” është emërtuar në nder të artistit shqiptar me famë botërore, Aleksandër Moisiu.

Ky festival do të jetë i përvitshëm dhe do të organizohet çdo nëntor me rotacion: Shkup, Tiranë, Prishtinë.