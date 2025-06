Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka sinjalizuar një operacion tokësor në veri të Irakut dhe Sirisë veriore për të eliminuar kërcënimin terrorist.

"Ky operacion në veri të Irakut dhe të Sirisë nuk është një operacion që është kryer rastësisht me mendimin 'kush, çfarë do të thotë, si do të jetë'. Siç e kemi thënë tashmë, nëse dikush na shqetëson vendin dhe territorin tonë, ata me siguri do të paguajnë çmimin. Kur thamë se do të vijmë papritur një natë, nuk e thamë kot. Ne neutralizuam 12 objektiva të terroristëve që folezuan në Kobani", tha Erdoğan, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në aeroplanin presidencial në rrugën e kthimit nga Katari.

Vërejtjet e Erdoğanit erdhën pasi Türkiye nisi Operacionin Kthetra-Shpata herët të dielën, një operacion ndërkufitar kundër grupit terrorist YPG/PKK që ka strehë të paligjshme përgjatë kufirit të Irakut dhe Sirisë, ku planifikojnë sulme në territorin turk.

"Kjo nuk kufizohet vetëm në një operacion ajror," theksoi Erdoğan, duke shtuar se ai do të përcaktojë se deri në çfarë mase është e nevojshme pjesa e forcave tokësore dhe do të ndërmarrë hapat e nevojshëm.

Operacioni ajror turk pasoi sulmin terrorist të së dielës së kaluar në rrugën e mbushur me njerëz Istiklal të Istanbulit, i cili vrau të paktën gjashtë persona dhe plagosi 81 të tjerë.

Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se operacioni u krye në përputhje me të drejtën e vetëmbrojtjes sipas nenit 51 të Kartës së OKB-së.

Erdoğan tha se rreth 70 avionë, përfshirë dronë të armatosur, morën pjesë në operacion, duke shtuar se gjithsej 89 objektiva terroriste u shkatërruan, duke përfshirë strehimore, bunkerë, shpella, tunele dhe depo municionesh.

“Për momentin, 45 objektiva terroriste janë goditur në një thellësi prej rreth 140 km në Irakun verior dhe 44 objektiva në një thellësi prej rreth 20 km në Siri”, shtoi ai.

I pyetur nëse Türkiye e kishte diskutuar këtë operacion me Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara, Erdoğan u përgjigj: "Ne nuk kemi pasur asnjë diskutim me (presidentin e ShBA-së Joe Biden) ose (presidentin rus Vladimir Putin) në lidhje me këtë operacion. Megjithatë, si Biden ashtu edhe Putin ata tashmë janë në dijeni se ne mund të bëjmë gjëra të tilla në këtë rajon në çdo kohë”.

Türkiye është me ShBA-në në NATO, tha gjithashtu Erdoğan, duke vënë në dukje megjithatë se Uashingtoni për fat të keq ka dërguar sasi të konsiderueshme pajisjesh, municionesh dhe armësh në zonat terroriste në Siri.

Presidentit Erdoğan iu kërkua gjithashtu të komentojë takimin me presidentin egjiptian Abdelfattah Es-Sisi gjatë qëndrimit të tij në Katar.

“Unë thashë më herët se ne mund të fillojmë procesin për të cilin është bërë një hap në këtë mënyrë”, tha Erdoğan.