Kodi Penal i miratuar të hënën (21 nëntor) në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut me votat edhe të pushtetit edhe të opozitës, pengimin në punë të gazetarëve në këtë vend e trajton si pengim në punë të personave zyrtarë.

Gjithashtu veprat penale “vrasje”, “detyrim me dhunë” dhe “cënim i sigurisë” do të trajtohen më ashpër nëse kryhen ndaj gazetarëve dhe punonjësve mediatikë.

Sipas të dhënave të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë sëVeriut, në vitin 2020 ka pasur 14 sulme ndaj gazetarëve, nga të cilat 8 kanë qenë ndaj gazetareve dhe vetëm 2 janë zgjidhur me vendim gjykate. Në vitin 2021 nga 5 sulme, 3 kanë qenë ndaj gazetareve. Në vitin 2022, pra deri më tani kemi 6 sulme ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave?

Me këto ndryshimet ligjore të Kodit Penal sulmi ndaj një gazetari do të konsiderohet si sulm ndaj një personi zyrtar, me çka dënimi me burg arrinë deri në tre vite heqje lirie.