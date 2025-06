Marrëdhëniet midis Serbisë dhe Malit të Zi janë në një trajektore rritëse dhe janë përmirësuar ndjeshëm me Qeverinë e 43-të të Malit të Zi, por ato janë ende të trazuara nga njerëzit që jetojnë në të kaluarën, tha sot kryeministri malazez Dritan Abazoviq.

Në një deklaratë për Tanjug, në margjinat e konferencës ministrore të NATO-s, ai tha se marrëdhëniet prishen nga njerëz të ngrirë në kohë, që nuk mund të dalin nga vitet '90 dhe që shohin armiqësi në çdo gjë, që duan konflikte me fqinjët e tyre dhe të cilët nuk duan bashkëpunim.

“Këta njerëz na e vështirësojnë neve që duam diçka ndryshe, sepse duam bashkëpunim, dorë të zgjatur, përqafime me të gjithë fqinjët. Është më e natyrshme që Mali i Zi dhe Serbia të kenë marrëdhëniet më të mira të mundshme”, nënvizoi ai.

Abazoviq pyeti se kush mund të shqetësohet nga marrëdhëniet e mira të fqinjëve.

“Vetëm për njerëzit që nuk mund të jetojnë jashtë matricës së viteve '90, që është nacionalizmi, korrupsioni dhe përdorimi i shtetit ekskluzivisht për qëllime private për të arritur interesa private. Ata po bëjnë fushata sot, duke sulmuar Serbinë zyrtare, qeverinë e Malit të Zi dhe kryeministrin për shkak të marrëdhënieve të mira”, tha ai.

Abazoviq theksoi se dëshiron që çdo kryeministër i ardhshëm i Malit të Zi të ketë gjithmonë marrëdhëniet më të mira me kolegun e tij serb, pavarësisht se si do të quhet dhe kush do të jetë.

"Ne jemi kalimtarë dhe marrëdhëniet shtetërore duhet të jenë diçka e përhershme dhe që mund të ndryshojë të ardhmen tonë. Unë personalisht po përpiqem që e ardhmja e Ballkanit Perëndimor të ndryshojë për të mirë. Unë besoj se po lëviz në atë drejtim, por ne duhet të heqim qafe njerëzit që jetojnë në të kaluarën. Politikat e viteve '90 duhet të margjinalizohen, të fshihen, të largohen nga skena dhe t'i jepet një frymë e re evropiane e pajtimit dhe bashkëpunimit në rajon”, shtoi më tutje Abazoviq.

Sipas Abazoviqit, gjithmonë ka njerëz që theksojnë negativitetin, konfliktet, armiqësitë, ndjenjat e neverisë ndaj tjetrit dhe të ndryshëm.

E gjithë kjo, thotë ai, vlen për të gjithë në rajon.

"Unë nuk e dua këtë, mendoj se qytetarët e rajonit nuk e duan këtë, por duan paqe, stabilitet, progres, bashkëpunim, lëvizshmëri më të madhe, mundësi për biznes, një fluks më të madh njerëzish. Njerëzit nuk duan problemet, mjaftojnë sfidat e tyre jetësore, jo se vazhdimisht i theksojnë sfidat në raport me dikë që është në lagjen e tyre”, ka përfunduar Abazoviq.