Më shumë se 30 kompani dhe pothuajse 1.000 punonjës në vende duke përfshirë ShBA-në, Irlandën dhe Australinë së fundmi përfunduan një program pilot gjashtëmujor 4-ditor në javë, të koordinuar nga organizata jofitimprurës "4 Day Week Global".

Kompanitë e vlerësuan provën me 9.0 nga 10, duke shprehur kënaqësi ekstreme me produktivitetin dhe performancën e tyre të përgjithshme. Të ardhurat u rritën me më shumë se një pikë përqindje çdo muaj, me një rritje totale prej 8% gjatë gjykimit. Krahasuar me të njëjtin gjashtëmujor të vitit 2021, ai u rrit me 38%.

Punonjësit gjithashtu e vlerësuan pilotin shumë, me 97% që thanë se duan të vazhdojnë në një javë 4-ditore. Kur u pyetën në lidhje me vlerën monetare të ditës së tyre shtesë të pushimit, 70% thanë se puna e tyre e ardhshme do të duhej të ofronte midis 10 deri në 50% më shumë pagë që ata të kthehen në një orar pesëditor, me mbi një në dhjetë duke thënë se nuk ka shumë parash që mund t’i bëjnë ata të kthehen në regjimin pesëditor.

Përmirësime të konsiderueshme

Shëndeti dhe mirëqenia e pjesëmarrësve gjithashtu u përmirësuan, siç shpjegon profesori i asociuar Wen Fan i Boston College.

“Një gamë e gjerë metrikash të mirëqenies treguan përmirësime të konsiderueshme, duke përfshirë nivelet e stresit, djegien, lodhjen dhe konfliktin punë-familje. Shëndeti fizik dhe mendor u përmirësua gjithashtu, së bashku me kënaqësinë në fusha të shumta të jetës, të cilat mund të lidhen me gjumë më të mirë të njerëzve dhe më shumë stërvitje", tha ai.

Studiuesja kryesore, profesoresha Juliet Schor e Kolegjit të Bostonit, vuri në dukje një rezultat të rëndësishëm.

“Ne u inkurajuam që pjesëmarrësit nuk pësuan rritje të intensitetit të punës. Kjo sugjeron që strategjia e riorganizimit të punës pati sukses dhe performanca nuk u arrit nëpërmjet përshpejtimit, gjë që nuk është as e qëndrueshme dhe as e dëshirueshme", tha Schor.

Duke folur për përvojën e tyre në provë, pjesëmarrësi pilot Jon Leland, drejtor kryesor i strategjisë në platformën e financimit të turmave Kickstarter tha se java 4-ditore ka qenë transformuese për biznesin dhe njerëzit e tyre.

“Stafi është më i fokusuar, më i angazhuar dhe më i përkushtuar, duke na ndihmuar të arrijmë qëllimet tona më mirë se më parë. Mbajtja më e madhe e punonjësve dhe punësimi më i shpejtë kanë qenë çuditërisht të fuqishme në nxitjen e rezultateve të përmirësuara të biznesit. Ne po arrijmë më shumë si organizatë, ndërsa u japim njerëzve kohë për të filluar projekte të reja krijuese, për të pushuar dhe për të qenë me familjet e tyre. Është një fitore e vërtetë”, tha Leland.

Shefi i burimeve njerëzore në kompaninë softuerike “simPRO”, Rod Lacey potencoi se pas kalimit në këtë mënyrë të re të punës, ata kanë zbuluar se duke u kujdesur me të vërtetë për punonjësit e tyre, duke i dëgjuar ata dhe duke u treguar atyre se kontributi dhe puna e tyre vlerësohet, ajo i kthehet përsëri simPRO-s çdo ditë me anë të angazhimit të përkushtuar, mbajtjes dhe shërbimit e mbështetjes së jashtëzakonshme ndaj klientit.”

Duke reflektuar mbi udhëtimin e deritanishëm, bashkëthemeluesja e ‘4 Day Week Global’, Charlotte Lockhart, beson se ky është vetëm fillimi.

“Kur bashkëthemeluesi ynë Andrew Barnes dhe unë dëshmuam për herë të parë përfitimet e javës 4-ditore në vitin 2018, e dinim se duhej të ndanim mësimet tona. Rezultatet e paraqitura në këtë raport vërtetojnë më tej atë që ne tashmë dimë dhe presim me padurim ta zgjerojmë këtë kërkim gjatë muajve të ardhshëm, pasi organizata të tjera nga një sërë industrish dhe ekonomish bëjnë kalimin në punë me orë të reduktuara dhe të fokusuar në rezultate. Ndryshimi është i pashmangshëm dhe unë përgëzoj të gjithë të përfshirët në këtë provë për realizimin e historisë,” tha ajo.