Mali i Zi është në një krizë të thellë institucionale, politike dhe ekonomike të pamjaftueshme, tha presidenti i shtetit, Millo Gjukanoviq, dhe shtoi se DPS-ja e tij është e gatshme për dialog.

Shteti, tha ai, është në krizë të funksionalitetit të institucioneve të tij, por që funksioni i tij është duke funksionuar.

Në intervistën e mbrëmshme për servisin publik të Mali të Zi, Gjukanoviq tha se ka pasur avokatë që kanë theksuar se Kushtetuta parasheh që presidenti mund të shpërndajë parlamentin, por ai beson se nuk janë plotësuar kushtet për këtë, që të mos jetë kontribut që presidenti të bashkohet në rrëzimin e Kushtetutës, e cila u shkel në parlament.

Ai shtoi se Kushtetuta është shkelur pikërisht për shkak se nuk ka Gjykatë Kushtetuese, e cila paraprakisht ishte bllokuar nga mosveprimi i shumicës parlamentare që votoi ndryshimin e Ligjit për Presidentin.

Sipas tij, procedura për zgjedhjen e gjyqtarëve, në vend që të ishte më demokratike, është bërë më e politizuar.

I pyetur nëse e ka shkelur Kushtetutën kur nuk i ka dhënë mandatin Miodrag Lekiqit për të formuar qeverinë, Gjukanoviq ka thënë se ka vepruar si në çdo rast të mëparshëm.

“I kam dhënë dy mandate, Krivokapiqit dhe Abazoviqit, jam udhëhequr nga parimi që duhet të jetë racional, nuk kam pasur nevojë t'i ftoj të gjithë sepse nuk e kam bërë kurrë më parë. Nëse FD-ja thotë se nuk ka nevojë për konsultime dhe nëse premtojnë se do të dorëzojnë nënshkrimet e 41 deputetëve si garanci, atëherë është e kotë të kërkoj dikë që do t'i përgjigjet asaj bisede, ata nuk e kanë dorëzuar atë listë, por çfarëdo që të vendosë Gjykata Kushtetuese për këtë çështje do të jetë i paprekshëm”, tha Gjukanoviq.

Ai përkujtoi se Gjykata Kushtetuese aktualisht nuk ka kuorum, por se është e mundur të sigurohet shumë shpejt, nëse siç thotë ai, ka vullnet politik, nëse kemi të njëjtat synime, nëse duam që Mali i Zi të jetë funksional dhe për të vazhduar rrugën evropiane.

“Qeveria e ka humbur besimin, është humbur mundësia për të zgjedhur të tretën, ka humbur afati kushtetues, duhet t'ua kthejmë mandatin qytetarëve dhe të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare”, tha ndër të tjerash Gjukanoviq.